Espana agencias

Los sherpas abren la ruta al Everest con tres fallecidos antes del inicio de la temporada

Guardar
Google icon

Katmandú, 13 may (EFE).- El equipo de sherpas nepalíes encargado de fijar las cuerdas hacia la cima del monte Everest abrió este miércoles oficialmente el camino al techo del mundo, inaugurando una temporada que ya suma tres fallecimientos antes de su inicio oficial.

El secretario general de la Asociación de Operadores de Expediciones de Nepal (EOAN), Rishi Bhandari, confirmó a EFE que el equipo de instalación, liderado por Mingma Dorchi Sherpa, alcanzó la cumbre (8.848,86 metros) a las 10:25 hora local.

PUBLICIDAD

Una expedición de 11 sherpas logró completar la preparación tras uno de los inicios de temporada con más desafíos en años, tras semanas de presión debido a un bloqueo de hielo de 55 metros de largo en la cascada de Khumbu.

Este contratiempo retrasó 19 días las operaciones, obligando a los guías a trazar una ruta más peligrosa por debajo de la masa de hielo que amenazaba con colapsar sobre la ruta.

PUBLICIDAD

Antes de su inicio, la temporada ya registró al menos tres muertos durante las últimas semanas en distintos puntos de la montaña antes de que ningún grupo de escaladores hubiese comenzado su ascenso final al pico más alto del planeta.

Los tres fallecidos eran de origen nepalí. Uno de ellos murió durante una aclimatación para la subida, mientras los dos escaladores perdieron la vida en pleno sendero, uno al caer por una grieta y otro de camino al campamento base, elevando a cinco el total de fallecidos en el Himalaya en lo que va de mes.

Según las autoridades, el impacto de la guerra en Irán en las rutas aéreas y el turismo no ha contenido la emisión récord de más de 490 permisos de escalada, que, sumada a los guías, podría congregar a más de 1.000 personas en una montaña ya congestionada.

"Gracias al excelente trabajo en equipo, la coordinación y la determinación de todos los operadores, la misión se llevó a cabo con éxito", declaró a EFE el presidente de Seven Summit Treks, Mingma Sherpa.

Con las cuerdas fijadas, se espera que los primeros grupos de alpinistas comiencen su ascenso final en las próximas horas aprovechando una ventana de buen tiempo.

La última temporada cerró con un balance de al menos 5 muertos, mientras 2024 registró 9 víctimas mortales frente al récord histórico de 17 fallecidos en 2023. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Cómo se va a tratar a los casos y contactos de hantavirus? Así es el nuevo protocolo

Infobae

Feijoó promete hasta 700 millones más para salud mental y sumar 10.000 profesionales

Infobae

Juan Carlos I vuelve a Galicia para navegar apenas un mes después de su anterior visita

Infobae

Por Andalucía propone una ley de empleo público que acabe con la "precariedad estructural"

Infobae

El Congreso debate el martes la reforma de la ley electoral que da un senador a Formentera

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso acusa a Sánchez de ponerla “en peligro” en México, un país “sumido en la violencia” y en el que “muchos estados son controlados por el narco”

Ayuso acusa a Sánchez de ponerla “en peligro” en México, un país “sumido en la violencia” y en el que “muchos estados son controlados por el narco”

La Justicia declara como accidente laboral la afonía que sufrió una mujer por su trabajo como gestora telefónica

Abuchean a Marlaska mientras daba un discurso en Jaén tras hablar de los guardias civiles fallecidos

Más de 1.700 personas confinadas en un crucero en Burdeos (Francia) por un posible brote de norovirus tras la muerte de un pasajero

Un billete único en una página web: el plan de Bruselas para reservar viajes en tren por Europa “en cuestión de minutos”

ECONOMÍA

Dia dispara los precios del aceite: subidas de hasta el 50% de un día a otro

Dia dispara los precios del aceite: subidas de hasta el 50% de un día a otro

Los trabajadores recortan en comida, calefacción, ocio y ahorro para llegar a fin de mes, pero uno de cada tres sigue teniendo dificultades

La isla privada que se vende por 1,44 millones de euros: los propietarios son una pareja de jubilados que van en barco a hacer la compra y al pub

Enrique Riquelme, el empresario con “acento mexicano” al que Florentino Pérez reta por la presidencia del Real Madrid: negocios y conexión con el club

El precio del suelo urbano sube casi un 13% en diez años, lo mismo que el de la vivienda en solo uno

DEPORTES

Carlo Ancelotti y la situación en el Real Madrid: “Da la impresión de que los jugadores hacen lo que quieren. Es una completa tontería”

Carlo Ancelotti y la situación en el Real Madrid: “Da la impresión de que los jugadores hacen lo que quieren. Es una completa tontería”

Arbeloa defiende a Florentino Pérez y va más allá: “Parece mentira que solo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol”

El fin de una era en Nervión: la presidencia del Sevilla FC deja de estar en manos de familias y pasa a un modelo empresarial

El FC Barcelona estudia denunciar al Real Madrid por las declaraciones de Florentino Pérez sobre el ‘caso Negreira’

Iker Casillas opina sobre la rueda de prensa de Florentino Pérez: “A mí me ha gustado”