El Pompidou de Málaga despliega el mapa de la abstracción tras la Segunda Guerra Mundial

Málaga, 13 may (EFE).- El final de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo una reconfiguración de la geografía artística mundial y generó una nueva abstracción que ahora presenta en su nueva exposición temporal el Centro Pompidou de Málaga, centrada en el periodo comprendido entre 1945 y 1965.

"Los Estados Unidos, que fueron los grandes vencedores, se convirtieron en los actores predominantes y sobre todo la ciudad de Nueva York, que durante el conflicto acogió a muchos exiliados de Europa por la ocupación alemana", ha explicado este miércoles en la presentación Anne Foucault, comisaria de la exposición junto a Christian Briend.

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En ese momento se crearon "contactos con las vanguardias europeas, sobre todo con el surrealismo, y jóvenes pintores se convertirán en grandes figuras del expresionismo abstracto americano", ha añadido Foucault, que ha seleccionado para la exposición una treintena de obras de veintiséis artistas.

Esta muestra "pone en valor la diversidad de un arte con gran lirismo que rechaza tanto la figuración como la geometría y en el que el acto de pintar se convierte en un arte performativo", en unos momentos en los que se produce "una reformulación de las soluciones plásticas y la pintura se convierte en un laboratorio de experimentación técnica y formal".

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La primera sala está dedicada a los años 40, cuando se produjo "una exploración de las capacidades expresivas del arte", los creadores hablaban "de lo trágico de la historia", y algunos artistas veían la pintura "como una prolongación de la poesía escrita".

Los grandes protagonistas de la segunda sala son el francés Georges Mathieu, con sus obras de gran formato en las que llegó a aplicar la pintura directamente desde el tubo -lo que llegó a calificarse como 'tubismo'-, y el estadounidense Jackson Pollock, que desde que expuso en París en 1952 ejerció una gran influencia en ambos lados del Atlántico y "marcó a toda una generación de artistas en EE. UU. y Francia".

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La tercera sala se dedica a la utilización del color negro, con uno de los artistas españoles presentes en la exposición, Antonio Saura, que presenta "una oposición brutal entre el negro y el blanco y una dimensión trágica que recuerda a la pintura barroca española", según la comisaria.

Por último, en la última sala se aborda la expansión de la abstracción como lenguaje común en toda Europa y cómo en algunos contextos, como la Polonia comunista o la España franquista -con presencia de Manolo Millares-, esta estética se entendió como una resistencia frente a los dogmas culturales dominantes.

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La directora general adjunta del Centro Pompidou de París, Charlotte Bruyerre, ha resaltado que la alianza con Málaga, donde se abrió la primera sede de la institución fuera de Francia, es "muy importante para la política internacional" del museo parisino.

"El edificio de París estará cerrado por trabajos de restauración hasta 2030 y, gracias a las alianzas con socios fieles como Málaga, podemos decir que el museo no está cerrado, sino que nos hemos transformado, y podemos desplegar una programación cultural fuera de nuestras instalaciones y seguir en contacto con el público", ha añadido Bruyerre. EFE

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