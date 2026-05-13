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El Hearts se jugará su primera liga escocesa en la última jornada contra el Celtic

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Londres, 13 may (EFE).- El Hearts tendrá que ganar o empatar en Celtic Park en la última jornada para ser campeón en Escocia por primera vez en 66 años. "The Jam Tarts" vencieron por 3-0 al Falkirk, al tiempo que el Celtic, derrotó de penalti y en el minuto 98 al Motherwell y provocó que todo se decida en la última jornada, en la que el equipo de Glasgow tendrá el factor cancha a favor y necesitará ganar para conseguir su quinto título seguido.

La liga escocesa ha caído en las manos de equipos de Glasgow, es decir, Celtic y Rangers, desde 1985, cuando el Aberdeen, dirigido por Alex Ferguson, ganó el último título que no capturó ninguno de los dos equipos dominantes. La hegemonía de los dos grandes del fútbol escocés puede llegar a su fin esta semana. Todo está en manos del modesto Hearts, que de empatar o ganar en Celtic Park el próximo sábado conquistará su primer título desde 1960.

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Los 'Católicos' sufrieron para doblegar al Motherwell y necesitaron un penalti concedido por el VAR en el minuto 98 para sacar un 2-3 a domicilio que les coloca en la 'pole' por ser campeones.

Tienen un punto menos que el Hearts, pero contarán con su público el sábado para conquistar el título número 56 de su historia, el quinto consecutivo, y desempatar con el Rangers, que ahora mismo tiene 55.

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Los 'Jambos' no habían estado tan cerca de un título liguero desde la temporada 1986, la última de Ferguson antes de marcharse al Manchester United, cuando se les escapó la liga en el último partido con una derrota ante el Dundee United. Aquella vez, el campeón fue el Celtic. EFE

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EFE

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