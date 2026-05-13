El francés Fabio Quartararo llega un circuito que le gusta y con buenas sensaciones

Redacción deportes, 13 may (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1 V4) asegura llegar a un circuito, el de Barcelona-Cataluña, escenario este fin de semana del Gran Premio de Cataluña de MotoGP que le "gusta" y que lo hace "muy satisfecho con las sensaciones sobre la moto en Le Mans".

"Tanto el sábado como el domingo de Le Mans los resultados fueron bastante buenos", afirma el campeón del mundo de MotoGP de 2021, que reconoce que "Montmeló es un circuito que me gusta, y este fin de semana será una buena prueba para comprobar si la puesta a punto que encontramos en los test de Jerez también funciona bien aquí".

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"Estoy concentrado y motivado, como siempre, así que me esforzaré al máximo para conseguir los mejores resultados posibles", insiste Fabio Quartararo en la nota de prensa de su equipo.

El español Alex Rins, igualmente piloto oficial de Yamaha, comenta que siempre disfruta "de la carrera de Cataluña, en donde tenemos la oportunidad de trabajar a fondo en la puesta a punto de la moto, ya que también tenemos el test después del fin de semana de carrera".

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"Esto nos permitirá profundizar en los datos y probar más opciones y el objetivo para el fin de semana es recuperar las sensaciones que tuve el viernes en el Gran Premio de Francia, luego veremos qué podemos hacer", manifiesta Rins. EFE