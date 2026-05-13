El Bathco BM Torrelavega ficha al portero iraní Saeid Barkhordari

Santander, 13 may (EFE).- El Bathco BM Torrelavega ha llegado a un acuerdo para la incorporación del portero iraní Saeid Barkhordari, que se convierte en el primer fichaje del conjunto cántabro para la próxima temporada.

El internacional iraní llega a Torrelavega procedente del Abanca Ademar León, donde se ha consolidado en las últimas cuatro temporadas como uno de los porteros más seguros de la Liga Asobal, destaca el club naranja en un comunicado.

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Saeid, que será el primer inquilino confirmado en la portería del pabellón Vicente Trueba para la campaña 2026-2027, ya conoce Cantabria, puesto que su primera experiencia europea fue en el Balonmano Santoña.

Tras esa temporada 2018-2019, Saeid dio el salto a Asobal, destacando durante dos temporadas en Guadalajara, lo que le llevó un año a Catar, para volver en 2022 a España, recalando en León hasta la fecha.

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"Me siento muy feliz y con muchísimas ganas de empezar la nueva temporada. Quiero disfrutar del balonmano en un pabellón que lo vive mucho", apuntó Saeid, quien explicó que el fichaje se ha dado "muy rápido" porque el proyecto le ha gustado "muchísimo". EFE

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