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Un informe afirma que el encarecimiento del alquiler empuja al alza precio de la vivienda

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Madrid, 13 may (EFE).- El encarecimiento de los alquileres empuja ya al alza el precio de la vivienda, lo que ayuda a sostener las subidas de precios en un mercado marcado por la escasez de oferta y el repunte de la demanda, según destaca un informe del observatorio de la valoración de la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV) conocido este miércoles.

El informe revela que los precios residenciales han superado el 12 % de crecimiento interanual, una "anomalía estadística" que podría extenderse durante todo 2026, ya que el incremento "no parece responder a los fundamentos económicos tradicionales".

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El estudio, elaborado en colaboración de la profesora Paloma Taltavull, un panel de once expertos y varios economistas, subraya que la mayoría de los panelistas cree que el incremento de los precios no constituye una señal inequívoca de sobrecalentamiento especulativo, sino que refleja tensiones estructurales.

Entre los factores "anómalos" que impulsan los precios destacan la demanda "embalsada" tras el covid, el ahorro acumulado, la entrada de compradores no residentes y la inversión patrimonial defensiva, según el informe.

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El estudio recalca que el alquiler se encuentra en máximos de esfuerzo, todo ello mientras el mercado del arrendamiento ha consolidado un crecimiento sostenido del 10 % anual a nivel nacional, manteniéndose en este rango desde 2023.

Los expertos consultados coinciden en que los alquileres en Madrid o Barcelona se aproximan al límite de la capacidad de pago de los hogares, "un escenario de sobreesfuerzo que está forzando mecanismos de ajuste como la reducción de superficie de las viviendas, el aumento del alquiler por habitaciones y el desplazamiento hacia zonas periféricas".

Así, el encarecimiento de las rentas "empuja a los hogares con ahorro a anticipar la compra para evitar la exclusión, lo que actúa como un amplificador de los precios de venta".

El secretario general de la AEV, Jorge Dolç, señala que estos resultados "confirman una fase de aceleración de precios que no se explica totalmente por los modelos tradicionales".

"Nos enfrentamos a un mercado de alquiler que ha agotado la capacidad de pago en las grandes ciudades y a un sector constructor que opera muy cerca de su límite efectivo por falta de suelo y recursos humanos", sostiene. EFE

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EFE

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