Lisci: “El fin de semana tenemos una batalla”

Pamplona, 12 may (EFE).- El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, afirmó tener por delante “una batalla” en casa ante el Espanyol este domingo tras caer ante el Atlético de Madrid en casa y no cerrar la permanencia.

“Hemos tenido muchísimas ocasiones. Hoy es una cuestión de eficacia, de meterlas. No estoy reprochando, el equipo ha querido, pero no ha entrado”, inició la rueda de prensa posterior al 1-2 ante el Atlético de Madrid.

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El italiano dijo que el 0-1 fue “evitable”, con un error grave que dio lugar al penalti de Javi Galán por mano. “No es fácil jugar con esa presión ante un gran equipo como el Atlético”, continuó.

“No hay por donde cogerlos, no es aceptable que haya solo tres minutos de descuento. La segunda mitad hay un error gravísimo que nos condiciona, que es la segunda amarilla de Pubill. A estas alturas de Liga hemos tenido muchos errores en contra que nos han costado puntos”, dijo sobre la acción de José Luis Guzmán.

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“Está afectado. Es difícil aceptar la situación en la que estamos y en cómo se han desarrollado los últimos partidos. Tenemos que estar todos juntos y que es difícil”, concluyó. EFE

le/arh

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