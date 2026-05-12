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Hoy será noticia. Miércoles, 13 de mayo

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HANTAVIRUS CRUCERO

La salud del crucerista español que ha dado positivo en hantavirus, principal preocupación de autoridades

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Madrid (EFE).- El seguimiento del estado de salud del crucerista español que ha dado positivo en hantavirus es ahora la principal preocupación de las autoridades sanitarias.

Autoridades, que mantienen la vigilancia a los otros 13 pasajeros ingresados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid tras ser evacuados del MV Hondius, que están asintomáticos, con PCR negativa y permanecen en cuarentena.

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ELECCIONES ANDALUCÍA

A tres días del final de la campaña andaluza líderes nacionales apoyan a sus candidatos en varios actos

Sevilla (EFE).- A tres días del final de la campaña electoral andaluza, líderes nacionales intervienen este miércoles en actos públicos para apoyar a los candidatos de sus partidos.

Así el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en Pulianas (Granada) en un acto; el presidente de Vox, Santiago Abascal, lo hará en Mijas; y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, estará en Sevilla.

PREMIOS PRINCESA INVESTIGACIÓN

Biología y física, disciplinas destacadas para hacerse con el Princesa de Investigación

Oviedo (EFE).- La física, la biología y el estudio de los materiales se encuentran entre las disciplinas que cuentan con candidaturas destacadas para hacerse con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica Técnica 2026, que será fallado este miércoles en Oviedo.

No obstante, al margen del campo de trabajo, el talento y la capacidad de hacer cosas que tengan impacto en la sociedad será determinante a la hora de que los 17 miembros del jurado, que han iniciado este martes sus deliberaciones en la capital asturiana, elijan entre las 56 candidaturas que optan a este galardón.

DERECHOS DIGITALES

Barcelona acoge el 'Encuentro Internacional por los Derechos Digitales'

Barcelona (EFE).- El Gobierno y Mobile World Capital Barcelona organizan este miércoles el 'Encuentro Internacional por los Derechos Digitales', un evento en el que se discutirán los desafíos de la transformación digital sobre los derechos fundamentales.

Durante el encuentro se conocerá una encuesta sobre la percepción que tienen los españoles sobre los derechos digitales.

EL TIEMPO

Lluvias localmente fuertes y tormentas ocasionales en Sistema Central y sur de la ibérica

Madrid (EFE).- Este miércoles se esperan precipitaciones en el área cantábrica, Pirineos y el nordeste de Cataluña, que se extenderán por la tarde en forma de chubascos -localmente fuertes y ocasionalmente con tormenta- al entorno del Sistema Central y el sur de la cordillera ibérica; también se prevén chubascos esporádicos en el norte de Baleares.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que la entrada de un flujo húmedo dejará cielos nubosos en la mitad norte de la Península -salvo en el nordeste-, intervalos nubosos en el resto de la vertiente atlántica y, en general, poco nubosos o despejados en el resto.

EFE

plv

 

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EFE

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