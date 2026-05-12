Oliver: las agencias de prensa son "el antídoto contra el periodismo demasiado extremo"

Madrid, 12 may (EFE).- El presidente de EFE, Miguel Ángel Oliver, ha afirmado este martes en Madrid que las agencias de prensa son “el antídoto contra el periodismo demasiado extremo” y que deben hacer un uso estricto del lenguaje para no echar “más carga a las palabras” y utilizarlas de manera exacta.

Oliver ha hecho estas manifestaciones en la clausura del curso 2025-26 del Máster en Periodismo de Agencia que imparten la Universidad Carlos III de Madrid y la Agencia EFE, a través de su Escuela de Periodismo, en un acto celebrado en el auditorio del campus de Puerta de Toledo de la UC3M.

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“Escribimos para todos, servimos a la sociedad en su conjunto, con un lenguaje estricto y con rigor, esa es nuestra misión. Se dice que somos aburridos en la escritura, pero tiene que ser así. Somos el antídoto contra el periodismo demasiado extremo”, ha asegurado Oliver, dirigiéndose a los 16 alumnos del máster, procedentes de España, Colombia, México y Venezuela.

Oliver ha destacado que el periodismo de agencia no es igual que el de otros medios, que tiene que ser estrictos y que en él no cabe el “activismo”. Asimismo ha asegurado que tiene futuro y "seguirá acompañando a la humanidad”.

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“Somos los grandes proveedores de información y esta tiene que ser de gran calidad, por ello es necesario hacer un uso riguroso del lenguaje, teniendo en cuenta el uso de la palabra adecuada, según el sitio y la sensibilidad de la misma en ese lugar”, ha subrayado Oliver.

EFE está presente en toda América Latina y a este respecto Oliver ha señalado que hay que tener en cuenta a la hora de escribir una noticia en español y usar una palabra el significado diferente que puede tener según el país.

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En la clausura han participado Pilar Carrera, directora del máster; Carlos Gosch, director de la Escuela de Periodismo de EFE, y Juan Torres, de la Fundación Carolina, que beca a tres estudiantes hispanoamericanos para esta maestría.

Gosch ha resaltado que esta jornada “es la crónica de los meses en los que han aprendido que una historia se cuenta desde todos los ángulos y todos los formatos”, y ha recordado al alumnado que "ninguna noticia espera, el que llega tarde se la pierde”.

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En nombre de los alumnos, Marta Donat Dura, delegada del curso, ha afirmado que en estos meses han aprendido lo que es la "rapidez, rigor y veracidad" en un periodista, "además de ser los primeros, pero sobre todo, hacerlo bien”.

A partir del 1 de junio, los 16 alumnos realizarán prácticas remuneradas durante seis meses en la sede central de EFE, en Madrid, en la delegación de Asturias y en las del exterior de Bruselas, Ciudad de México, Bogotá, Santiago de Chile, Miami, El Cairo, Rabat y Nairobi.

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El objetivo del Máster de Formación Permanente en Periodismo de Agencia UC3M-EFE es formar a periodistas de agencia con un perfil polivalente que les permita desarrollar su trabajo en agencias de noticias nacionales e internacionales.

El periodista de agencia es hoy en día el profesional que más contacto tiene con las noticias y con las fuentes de información; su función es dotar de contenido a los medios de comunicación, contribuyendo a generar la agenda de los medios.

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El Máster cuenta con la colaboración de Canon, que aporta el material necesario para el módulo de fotografía.

Ya está abierto el plazo de admisión para el curso 2026-27. EFE

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