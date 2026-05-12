Los primeros investigados del caso Montoro citados a declarar callan ante el juez

Tarragona, 12 may (EFE).- Los dos directivos de una de las gasistas que supuestamente pagó al despacho Equipo Económico, fundado por el exministro de Hacienda Cristobal Montoro, a cambio de que se modificaran leyes a su favor se han acogido este martes a su derecho a no declarar, en la primera comparecencia de imputados en esta causa.

Ante el titular del Juzgado de instrucción número 2 de Tarragona, que durante siete años mantuvo en secreto la causa en la que investiga entre otros al exministro Montoro, han comparecido este martes dos directivos de Praxair España S.L., una de las gasistas que presuntamente hizo pagos a Equipo Económico para lograr modificaciones fiscales que les beneficiasen.

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Según han informado a EFE fuentes judiciales, los dos investigados, Eduardo G.E., que fue presidente de Praxair Europa entre 2016 y 2018 y director general de Praxair España y Portugal entre 2008 y 2019, y Jacobina E. E., responsable fiscal de la compañía para España y Portugal, se han acogido a su derecho a no declarar.

Uno de los argumentos que ha esgrimido la defensa de ambos investigados para justificar que se hayan negado a declarar ante el juez es que todavía están pendientes de resolver los recursos de las defensas ante la Audiencia de Tarragona, donde han pedido por una parte la nulidad de la causa y por otra que se remita la instrucción a la Audiencia Nacional.

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Uno de los empresarios citados hoy, Eduardo G.E., fue además presidente de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), que según el sumario del caso pagó presuntamente a Equipo Económico 779.705 euros entre 2011 y 2019 para incidir en reformas legislativas que favorecieran al sector.

Según consta en el sumario, este empresario participó en una videoconferencia el 25 de octubre de 2013 en la que se acordó la contratación de Equipo Económico y los plazos en los que se realizarían los pagos y se formalizarían los informes a entregar en el Ministerio de Hacienda.

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De hecho, según consta en el sumario, este investigado asistió a las reuniones que tuvieron lugar en la sede de Equipo Económico el 5 y el 12 de diciembre de 2013, y además el 4 de marzo de 2014 participó en una reunión con el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, quien, al trascender su imputación en este caso, se dio de baja del PP.

Por su parte, la otra investigada citada hoy, Jacobina E.E., fue responsable fiscal de esta gasista en España y Portugal y, según el sumario, fue la persona responsable de preparar un texto a presentar al entonces secretario de Estado de Hacienda con sus reivindicaciones.

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También participó en reuniones con la Dirección General de Tributos en las que le informaban que el Reglamento que desarrollaba una ley sobre la que tenían interés se publicaría en diciembre de 2014.

El juez de Tarragona que investiga el caso sostiene que el exministro Cristóbal Montoro jugó un "rol nuclear" en la trama de Hacienda acusada de reformar leyes en beneficio de empresas, a cambio de dinero, ya que era la "autoridad" que aseguraba una "ganancia cierta" a su despacho, Equipo Económico, "abusando" de su poder.

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Montoro, que fue ministro de Hacienda entre 2000 y 2004 con José María Aznar y entre 2011 y 2018 con Mariano Rajoy, se dio de baja como afiliado del PP al trascender su imputación y la de su equipo en una causa que desde 2018 investigaba en secreto el titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona por cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. EFE.

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