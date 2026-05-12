Espana agencias

Ernesto Valverde: “El Espanyol se juega mucho, pero nosotros también”

Guardar
Google icon

Bilbao, 12 may (EFE).- El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, destacó la importancia del duelo de este miércoles en el RCDE Stadium y afirmó que "el Espanyol se juega mucho", al igual que el propio conjunto rojiblanco, algo de lo que todos se tienen que "mentalizar".

El preparador rojiblanco aseguró en su comparecencia previa en la sala de prensa de Lezama que “estos tres partidos que quedan son importantísimos, más de lo que la gente piensa”. “Tengo la sensación de que, muchas veces, se dan las cosas por hechas desde el entorno, también desde aquí dentro”, valoró.

PUBLICIDAD

El ‘Txingurri’ incidió de nuevo en que “hay una igualdad terrible en la liga, parece que con 47 puntos puedes ir a Europa y que con 44 puedes descender”. Por eso, subrayó que los tres enfrentamientos que quedan para acabar la temporada “son partidos decisivos”.

“Lo que valía en otras temporadas no sabemos si vale en esta porque estamos todos en un puño, todo puede pasar”, apostilló.

PUBLICIDAD

Valverde consideró que un triunfo ante el Espanyol en la antepenúltima jornada del torneo sería un "aliciente" en la lucha por entrar en competición europea, pero también porque esa victoria "quita fantasmas y combinaciones raras de última hora" que pueden "costar caro" al equipo.

Valverde confirmó las bajas por lesión de Oihan Sancet y Nico Williams y desveló que hay “algún problema con Yuri y Laporte", quienes serán revisados "después del entreno".

En esta misma línea, el técnico del Athletic descartó la convocatoria de Selton u otros jugadores del filial para este partido porque “no ha habido margen”. “Después ya se verá porque también tenemos muchos apercibidos”, añadió. También dijo que “es una posibilidad” que Maroan Sannadi vuelva a la convocatoria.

Respecto a la retirada del fútbol anunciada este lunes por Íñigo Lekue, Valverde comentó que “ha sido un gusto entrenarle" y que le está "muy agradecido". “Creo que debutó también conmigo, lleva en el club once años, siempre dando todo por el equipo, por el club”, subrayó.

Sobre su rival de este miércoles, el Espanyol, Valverde afirmó que es un equipo que le gusta "porque tiene espíritu, juega bien, intenta mirar siempre hacia delante y está cerca de la victoria”.

El cuadro blanquiazul enlaza una racha de dieciocho partidos sin ganar, precisamente desde el duelo de la primera vuelta contra el Athletic, una circunstancia similar a la que el propio Valverde vivió en su etapa como entrenador ‘periquito’.

“Me pasó una cosa parecida. Hicimos una primera vuelta de Liga de Campeones y una segunda de doce puntos”, rememoró. EFE

FRC/sf/cmm

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Supremo confirma la condena a una inquilina que mató a la presidenta de su comunidad

Infobae

Lluvias localmente fuertes y tormentas ocasionales en Sistema Central y sur de la ibérica

Infobae

Oliver: las agencias de prensa son "el antídoto contra el periodismo demasiado extremo"

Infobae

Jódar: "Me he adaptado muy bien, sabido gestionar las emociones y los partidos"

Infobae

Jueza de la dana pide información de cuándo se supo del primer muerto en Utiel, Torrent y del desaparecido en l'Alcúdia

Jueza de la dana pide información de cuándo se supo del primer muerto en Utiel, Torrent y del desaparecido en l'Alcúdia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce el origen sefardí de un solicitante mexicano y ordena concederle la nacionalidad española

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce el origen sefardí de un solicitante mexicano y ordena concederle la nacionalidad española

Una jueza afea la “discriminación por razón de sexo” de una aseguradora que acusó de fraude a una mujer embarazada por iniciar una baja un día después de entrar a trabajar

Clavijo acusa al Gobierno de ocultar los contagios por hantavirus en el crucero: “Lo sabían desde el minuto uno”

La ONU advierte a España por la falta de investigación judicial de los crímenes del franquismo: “Estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales de derechos humanos”

Rechazan la incapacidad permanente parcial a un cocinero de 39 años que perdió parte de dos dedos de su mano izquierda en un accidente laboral

ECONOMÍA

Stanwell Place, la mansión abandonada al lado del aeropuerto de Londres que fue residencia de un rey

Stanwell Place, la mansión abandonada al lado del aeropuerto de Londres que fue residencia de un rey

El Gobierno activa los seguros agrarios combinados: qué son y cómo benefician al campo español

Sergio Ramos compra el Sevilla FC: el acuerdo con los accionistas y los detalles

La inflación no frena el ocio en bares y restaurantes: tres de cada cuatro jóvenes siguen saliendo igual o más que hace un año

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Salir a fumar en tu horario laboral es totalmente legal, pero no cuenta como tiempo trabajado”

DEPORTES

Rafa Jódar pasa a cuartos de final en Roma y se confirma como la gran promesa del tenis mundial

Rafa Jódar pasa a cuartos de final en Roma y se confirma como la gran promesa del tenis mundial

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas

Mourinho pospone su decisión sobre el futuro y niega contactos con el Real Madrid: “No he hablado con nadie de ningún club”

Carolina Marín detalla en ‘El Hormiguero’ cómo afrontó el final de su carrera: “Tengo 32 años y toda la vida por delante”

El mejor futbolista de la historia Cabo Verde jugará el Mundial con su selección: es el máximo goleador histórico y capitán del equipo