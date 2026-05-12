Ernesto Valverde: “El Espanyol se juega mucho, pero nosotros también”

Bilbao, 12 may (EFE).- El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, destacó la importancia del duelo de este miércoles en el RCDE Stadium y afirmó que "el Espanyol se juega mucho", al igual que el propio conjunto rojiblanco, algo de lo que todos se tienen que "mentalizar".

El preparador rojiblanco aseguró en su comparecencia previa en la sala de prensa de Lezama que “estos tres partidos que quedan son importantísimos, más de lo que la gente piensa”. “Tengo la sensación de que, muchas veces, se dan las cosas por hechas desde el entorno, también desde aquí dentro”, valoró.

PUBLICIDAD

El ‘Txingurri’ incidió de nuevo en que “hay una igualdad terrible en la liga, parece que con 47 puntos puedes ir a Europa y que con 44 puedes descender”. Por eso, subrayó que los tres enfrentamientos que quedan para acabar la temporada “son partidos decisivos”.

“Lo que valía en otras temporadas no sabemos si vale en esta porque estamos todos en un puño, todo puede pasar”, apostilló.

PUBLICIDAD

Valverde consideró que un triunfo ante el Espanyol en la antepenúltima jornada del torneo sería un "aliciente" en la lucha por entrar en competición europea, pero también porque esa victoria "quita fantasmas y combinaciones raras de última hora" que pueden "costar caro" al equipo.

Valverde confirmó las bajas por lesión de Oihan Sancet y Nico Williams y desveló que hay “algún problema con Yuri y Laporte", quienes serán revisados "después del entreno".

PUBLICIDAD

En esta misma línea, el técnico del Athletic descartó la convocatoria de Selton u otros jugadores del filial para este partido porque “no ha habido margen”. “Después ya se verá porque también tenemos muchos apercibidos”, añadió. También dijo que “es una posibilidad” que Maroan Sannadi vuelva a la convocatoria.

Respecto a la retirada del fútbol anunciada este lunes por Íñigo Lekue, Valverde comentó que “ha sido un gusto entrenarle" y que le está "muy agradecido". “Creo que debutó también conmigo, lleva en el club once años, siempre dando todo por el equipo, por el club”, subrayó.

PUBLICIDAD

Sobre su rival de este miércoles, el Espanyol, Valverde afirmó que es un equipo que le gusta "porque tiene espíritu, juega bien, intenta mirar siempre hacia delante y está cerca de la victoria”.

El cuadro blanquiazul enlaza una racha de dieciocho partidos sin ganar, precisamente desde el duelo de la primera vuelta contra el Athletic, una circunstancia similar a la que el propio Valverde vivió en su etapa como entrenador ‘periquito’.

PUBLICIDAD

“Me pasó una cosa parecida. Hicimos una primera vuelta de Liga de Campeones y una segunda de doce puntos”, rememoró. EFE

FRC/sf/cmm

PUBLICIDAD