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La jueza requiere más documentación al Ayuntamiento de Alicante por las viviendas públicas

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Alicante, 12 may (EFE).- La magistrada que se encarga de la investigación de las posibles irregularidades en el reparto de las viviendas públicas en la zona de la playa de San Juan en Alicante ha requerido al Ayuntamiento el expediente completo y otros documentos relativos a la licitación y adjudicación de la parcela municipal.

Tal y como ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la magistrada de la plaza 5 de Instrucción del Tribunal de Instancia de la ciudad ha dictado una providencia en la que ha reclamado, a petición de la Fiscalía y de la defensa de una de las funcionarias investigadas, diversa documentación al consistorio y a la cooperativa de la promotora.

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A petición del Ministerio Público, la instructora ha requerido "con urgencia" al Ayuntamiento la remisión del expediente completo y otros documentos relativos a la licitación y adjudicación de la parcela municipal de 8.618 metros cuadrados de superficie donde se construyó la urbanización.

Por otro lado, la magistrada le ha reclamado a la Sociedad Cooperativa Residencial Les Naus Coop. V. la remisión de las actas de su constitución en junio de 2018, de su junta general y de su patronato o consejo rector, así como el listado de sus socios constituyentes y los contratos firmados entre esa cooperativa y tres mercantiles.

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La providencia, a instancias de la defensa de la jefa del Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Alicante y dimitida directora general municipal, María Pérez-Hickman, ha requerido también al consistorio que remita antes de las declaraciones previstas para el próximo 20 de mayo dos expedientes relativos al procedimiento de enajenación de la parcela ya mencionada y los antecedentes del mismo a partir de 2016.

Para el miércoles de la semana que viene han sido citados a declarar el jefe de la sección de Vivienda Protegida de la Generalitat, Roberto Palencia; la exconcejal de Urbanismo Rocío Gómez, el arquitecto municipal Francisco Nieto, el administrador único de Fraorgi, la gestora de la cooperativa, Francisco Ordiñana, y la citada María Pérez-Hickman, todos ellos en calidad de investigados.

Para el mismo día, han vuelto a ser citados la jefa del servicio municipal de Gestión Patrimonial, Paloma Romero, el técnico de Gestión Patrimonial Pablo Torregrosa y el arquitecto jefe del departamento técnico de control de obras, Antonio Faura, en calidad de testigos después de que no acudieran al juzgado el pasado viernes. EFE

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