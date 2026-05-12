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Los sindicatos reclaman sanciones para las administraciones que abusen de la temporalidad

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Madrid, 12 may (EFE).- Los sindicatos CCOO y CSIF han reclamado sanciones para las administraciones públicas que incumplan con las tasas de temporalidad, una vez conocido el fallo del Tribunal Supremo que constata ese abuso e insta a regularizar la situación de algunos de estos trabajadores públicos que hayan superado pruebas selectivas.

Ambos sindicatos se han referido así a las sentencia que recoge el derecho a la fijeza los interinos no fijos del sector público que hayan participado en una prueba selectiva para la contratación de personal pero no hayan obtenido plaza porque el número de aspirantes supera al de puestos convocados.

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Este fallo del Supremo fechado el pasado 11 de mayo y hecho público este martes llega después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decidiera que la práctica en España de convertir en indefinidos no fijos a los interinos que han encadenado contratos temporales con la administración no compensa dichos abusos, porque "supone mantener una relación laboral temporal".

Desde CCOO precisan que el colectivo afectado por la sentencia del Supremo afecta exclusivamente al personal laboral que, mediante resolución judicial, ostenta la condición de indefinido no fijo, una figura que no existe en el ámbito contencioso-administrativo que regula al personal funcionario y estatutario.

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Además, añade que únicamente tiene efecto sobre aquellos que hayan superado un proceso selectivo completo —no limitado a una prueba de examen—, mientras que el resto del personal laboral en situación de indefinido no fijo que no haya superado dicho proceso podrá, en su caso, solicitar una indemnización.

"No todo el personal laboral se encuentra en esta situación: en la mayoría de los casos, los trabajadores continúan en régimen de temporalidad", añaden desde CCOO, que reivindica la estabilidad en el empleo, compensación al abuso o fraude en la contratación, y responsabilidad y sanciones ejemplares a las Administraciones Públicas que incumplan.

Por su parte, CSIF considera en otro comunicado que el fallo reitera que las pruebas de selección para acceder a la administración pública tienen que cumplir los criterios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Según CSIF, en estos momentos hay 130.000 plazas que siguen sin convocarse, mientras que la tasa de temporalidad en las administraciones públicas se mantienen en el 30 %, el doble que en el sector privado.

"Exigimos que se aprueben de una vez sanciones ejemplares para los responsables de las administraciones que incumplan", dice CSIF. EFE

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EFE

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