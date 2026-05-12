2-3. El Levante asalta Balaídos y dormirá fuera del descenso

Vigo, 12 may (EFE).- El Levante dormirá fuera de la zona de descenso después de vencer este martes al Celta (2-3) en Balaídos, donde tuvo que igualar en dos ocasiones el doblete de Ferran Jutglá, con tantos de Arriaga, en la recta final de la primera parte, y Dela y Roger Brugué, entre los minutos 57 y 63. EFE
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