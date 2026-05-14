El PSOE pide permiso al Supremo para querellarse contra Aldama por injurias y calumnias

Madrid, 14 may (EFE).- El PSOE ha pedido al Tribunal Supremo "licencia" para presentar una querella por injurias y calumnias contra el comisionista Víctor de Aldama tras las "gravísimas acusaciones" que, denuncia, vertió durante su declaración en el juicio del caso Koldo sin aportar "una sola prueba que las sustente".

Cuando una causa está judicializada, es necesario pedir permiso para presentar una querella de ese tipo y, de hecho, en la fase de instrucción el PSOE ya solicitó la licencia preceptiva para actuar contra Aldama, pero el juez se la denegó al considerar que podría generar disfunciones procesales en aquel momento.

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Concluido el juicio, y en defensa de su honor, el partido que lidera Pedro Sánchez vuelve a pedir la licencia para querellarse contra el empresario por las "falsedades evidentes" manifestadas en la vista y en la "campaña difamadora" que comenzó hace más de un año y medio, según recogen los socialistas en el escrito remitido a la Sala Segunda del Tribunal, al que ha tenido acceso EFE.

Aldama declaró el pasado 29 de abril en el juicio que se dirige contra él, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por un presunto amaño en contratos de mascarillas a cambio de comisiones y reconoció el pago de mordidas que, según dijo, favorecieron al PSOE.

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Para los socialistas, esa declaración es continuación de las que realizó en la fase de instrucción a finales de 2024, un actuar "deliberado y consciente" con el que ha atentado "gravemente contra el honor de importantes miembros del Gobierno y del partido, así como directamente del PSOE".

Se trata de "gravísimas acusaciones, que aún realizadas en su derecho de defensa, no dejan de ser absolutamente reprochables de la forma más contundente, mediante la correspondiente querella por delitos de injurias y calumnias", subraya el PSOE,.

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En su opinión, las acusaciones que realiza no tienen sentido en su defensa y responden "a otros intereses espurios y al margen del procedimiento". EFE