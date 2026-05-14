Koldo García se acoge al derecho a no declarar ante el juez sobre contratos de mascarillas de Baleares bajo sospecha

Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, se ha acogido este jueves a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno después de haber sido citado por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre compra de material sanitario en Baleares durante la pandemia.

Así lo ha anunciado en declaraciones a los periodistas su abogada, Leticia de la Hoz, que ha recordado que presentó un recurso al magistrado que investiga el 'caso Koldo' para archivar la causa y suspender el interrogatorio, al entender que los hechos por los que se le iba a interrogar ya habían sido juzgados en el Tribunal Supremo.

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Todo ello en el marco de las pesquisas judiciales sobre el presunto cobro de comisiones ilegales en la compraventa de mascarillas en plena pandemia, una causa en la que también se investiga al empresario y presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, quien estaba citado hoy también pero para quien se aplazó el interrogatorio al 21 de mayo.

"Entendemos que no se pueden juzgar dos veces los mismos hechos y ese es el motivo por el que no haya declarado Koldo", ha manifestado De la Hoz, que ha adelantado que esperarán a que se resuelva el recurso de apelación y que, de no darles la razón, solicitarán ellos mismos la declaración voluntaria.

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De la Hoz ha indicado que estaba llamado para declarar sobre mascarillas de Baleares y Canarias cuando "ya ha sido objeto de juicio en el Tribunal Supremo porque el fiscal y la acusación popular ya lo incorporaron en las conclusiones definitivas". "Además, fue objeto de prueba, porque solicitamos la declaración de Francina Armengol y Ángel Víctor Torres y, efectivamente, se llevó a cabo", ha explicado, en alusión a los expresidentes de esas islas.

KOLDO "ESTÁ TRANQUILO" Y "QUIERE HABLAR"

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Asimismo, la letrada ha informado de que ha solicitado la copia de los móviles que le intervino la Guardia Civil, ya que Koldo "no se puede defender hasta no tener las mismas armas que tienen las acusaciones", ha dicho.

Preguntada sobre si interpreta que el hecho de que su representado continúe en prisión provisional --ingresó en la cárcel madrileña de Soto del Real en noviembre de 2025-- es un anticipo de que la sentencia del juicio del Supremo será condenatoria, ha respondido que espera que no.

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Y cuestionada por el estado de ánimo del exasesor, la letrada ha manifestado que Koldo "quiere hablar" con las autoridades judiciales y "está tranquilo".

La Fiscalía Anticorrupción había pedido la declaración de ambos tras el mencionado informe de la UCO, con el objetivo de seguir ahondando en la relación existente entre los miembros de la presunta organización criminal que integrarían, entre otros, Ábalos, Koldo y Aldama.

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El informe, conocido a mediados de abril, insistía en que los contratos sanitarios eran "parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Víctor de Aldama venía pagando a Koldo", una relación que, según la Guardia Civil, permitía al empresario "tener acceso" al exministro Ábalos.