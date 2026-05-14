Hostelería de España aclara que se prohibirán monodosis de plástico de un solo uso en 2030

Madrid, 14 may (EFE).- La patronal Hostelería de España ha aclarado este jueves que la prohibición de monodosis de plástico de un solo uso en la hostelería entrará en vigor el 1 de enero de 2030, conforme a un reglamento europeo de 2025.

Ante la confusión generada por una reciente campaña de la asociación, Hostelería de España ha pedido disculpas en un comunicado y ha precisado que lo que se prohibirá desde agosto de 2026 será la comercialización de envases en contacto con alimentos que contengan PFAS (sustancias tóxicas) por encima de los límites establecidos en dicho reglamento (2025/40).

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En relación con los PFAS, "esta obligación afecta a fabricantes y comercializadores de envases, no a los establecimientos hosteleros como usuarios finales", ha añadido la patronal.

Hostelería de España ha asegurado que, en ese sentido, los principales proveedores del sector ya están adaptando sus procesos de fabricación para cumplir con ese requisito. EFE

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