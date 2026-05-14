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Un jurado popular enjuiciará a los acusados de amenazar de muerte y allanar la casa de un vecino de Osuna (Sevilla)

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Un jurado popular enjuiciará en la Audiencia Provincial de Sevilla a partir del próximo 25 de mayo a tres personas acusadas de amenazar de muerte y allanar y provocar daños en la vivienda y en un ciclomotor de un vecino de la localidad de Osuna, hechos por los que la Fiscalía solicita para cada uno de los investigados un total de cinco años y seis meses de cárcel.

Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, facilitado por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y consultado por Europa Press, los hechos se remontan al 29 de agosto de 2020, cuando sobre las 14,00 horas los acusados "se personaron en el domicilio del afectado".

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Así, "puestos de común acuerdo y con ánimo de amedrentar al mismo, exhibiendo una catana, le profirieron desde la calle expresiones tales como 'Dónde está el perro este, que lo mato'".

A continuación, ahonda el escrito, "quebrantaron la puerta exterior de acceso, accedieron al inmueble y, con intención de menoscabar patrimonio ajeno, asestaron golpes a la puerta del pasillo, al cristal de la puerta del salón y al espejo de baño". Los daños causados han sido tasados en 385 euros.

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Una vez en el exterior y con igual ánimo, "prendieron fuego a un ciclomotor", que ha sido tasado en 120 euros. Los hechos narrados son, a juicio del Ministerio Público, constitutivos de sendos delitos de amenazas, allanamiento de morada, leve de daños y de daños mediante incendio, por los que responden los encausados en concepto de autores.

De esta forma, solicita para cada uno de los investigados un total de cinco años y seis meses de cárcel. Asimismo, pide para cada investigado un año de prisión y tres años de prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 200 metros de la víctima por un delito de amenazas; dos años y medio de cárcel y el pago de una multa de 2.700 euros por un delito de allanamiento de morada; dos años de prisión por un delito de daños mediante incendio, y una multa de 600 euros por un delito leve de daños, así como que indemnicen de forma conjunta y solidaria con un total de 505 euros al perjudicado por los daños causados.

El juicio comenzará el día 25 de mayo con la constitución del jurado popular y la presentación de las alegaciones previas por las partes personadas, tras lo que el día 26 comparecerán los testigos y el día 27 de mayo prestarán declaración los peritos y, en último lugar, los tres acusados.

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