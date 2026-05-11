Recuperan el cadáver del tripulante de una embarcación que chocó en el mar en Pontevedra

Vigo, 11 may (EFE).- Los servicios de emergencia han recuperado el cadáver de un tripulante de una embarcación que chocó contra una batea en Redondela (Pontevedra) este lunes, según informa el 112 Galicia.

Fue un particular quien contactó con el 112 Galicia minutos antes de las 18:00 horas para pedir ayuda tras ver cómo una embarcación deportiva estaba golpeándose contra las bateas en el muelle de Chapela, en Redondela.

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Según trasladaron a EFE fuentes de la Guardia Civil, un testigo relató que la embarcación navegaba en círculo y que un hombre estaba pidiendo ayuda desde el agua, entre las plataformas en las que se crían bivalvos, hasta que dejó de escucharlo.

Tras ser localizado el cuerpo sin vida del tripulante por el helicóptero del Servizo de Gardacostas de Galicia, el equipo acuático de la Guardia Civil procedió a las 18:47 horas a recuperarlo y trasladarlo al muelle de Chapela, en Redondela, donde se procede al levantamiento del cadáver. EFE

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