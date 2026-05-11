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El Liverpool desvela los planes de la escultura de homenaje a Diogo Jota

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Londres, 11 may (EFE).- El Liverpool desveló este lunes los planes de la escultura que levantará en honor a su exjugador Diogo Jota y su hermano André Silva, fallecidos en un accidente de tráfico el pasado verano.

El club 'red' creará una escultura a partir del reciclaje de muchos de los objetos que los aficionados dejaron fuera de Anfield para homenajear a los futbolistas y la colocará en los alrededores del estadio.

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Desde la muerte de los futbolistas se creó un lugar de homenaje temporal en una de las esquinas de Anfield donde los aficionados antes de los partidos pueden dejar flores y mensajes a Jota y a su hermano André.

La escultura tendrá el diseño de un corazón e incluirá los números de las camisetas de los futbolistas, la letra de la canción que se canta en el estadio en el minuto 20 de los partidos al portugués y la inscripción "Forever 20", señaló el Liverpool.

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Aún no se ha revelado la fecha en la que estará disponible.

El Liverpool ya retiró el dorsal de Jota del primer equipo y los aficionados le rinden homenaje en el minuto 20 de cada encuentro.

En los cinco años que jugó en el Liverpool, Jota marcó 65 goles en 182 partidos y ganó la Premier League, la FA Cup y dos Copas de la Liga. EFE

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