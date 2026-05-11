El rey preside un homenaje al jurista Gaspar Ariño, que fue su profesor en la Universidad

Madrid, 11 may (EFE).- El rey ha presidido este lunes el homenaje al jurista Gaspar Ariño Ortiz (1936-2023), reconocido como uno de los pioneros en España del derecho público económico y profesor de Felipe VI.

El homenaje, organizado por la Real Academia de Doctores de España, se ha celebrado en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid, donde se ha recordado la labor desarrollada por Ariño Ortiz como "jurista, maestro y hombre de Estado" en una mesa redonda.

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El rey ha estado acompañado en el acto por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache; y el presidente de la Real Academia de Doctores de España, José Ramón Casar.

Ariño fue profesor agregado de derecho administrativo en la Universidad de Madrid del 1972 al 1978, catedrático de derecho administrativo en las universidades de La Laguna (1978-1980), Barcelona (1981-1982) y Valladolid (1983-1988), y desde 1988 de la Universidad Autónoma de Madrid, donde dio clases al rey Felipe VI.

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Nacido en Utiel (Valencia) fue también consejero de Telefónica y elegido diputado por Valencia con el Partido Popular en las elecciones de 1981.

El homenaje ha sido organizado por la Real Academia de Doctores de España, una corporación de derecho público, de carácter científico, técnico, humanístico y social. EFE

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