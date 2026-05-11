Espana agencias

El rey preside un homenaje al jurista Gaspar Ariño, que fue su profesor en la Universidad

Guardar
Google icon

Madrid, 11 may (EFE).- El rey ha presidido este lunes el homenaje al jurista Gaspar Ariño Ortiz (1936-2023), reconocido como uno de los pioneros en España del derecho público económico y profesor de Felipe VI.

El homenaje, organizado por la Real Academia de Doctores de España, se ha celebrado en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid, donde se ha recordado la labor desarrollada por Ariño Ortiz como "jurista, maestro y hombre de Estado" en una mesa redonda.

PUBLICIDAD

El rey ha estado acompañado en el acto por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache; y el presidente de la Real Academia de Doctores de España, José Ramón Casar.

Ariño fue profesor agregado de derecho administrativo en la Universidad de Madrid del 1972 al 1978, catedrático de derecho administrativo en las universidades de La Laguna (1978-1980), Barcelona (1981-1982) y Valladolid (1983-1988), y desde 1988 de la Universidad Autónoma de Madrid, donde dio clases al rey Felipe VI.

PUBLICIDAD

Nacido en Utiel (Valencia) fue también consejero de Telefónica y elegido diputado por Valencia con el Partido Popular en las elecciones de 1981.

El homenaje ha sido organizado por la Real Academia de Doctores de España, una corporación de derecho público, de carácter científico, técnico, humanístico y social. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Hondius abandona el puerto de Granadilla tras desembarcar a todos los pasajeros

Infobae

Recuperan el cadáver del tripulante de una embarcación que chocó en el mar en Pontevedra

Infobae

El Liverpool desvela los planes de la escultura de homenaje a Diogo Jota

Infobae

Wawrinka y Monfils, entre las invitaciones al cuadro principal del Roland Garros

Infobae

Camello, titular en el ataque del Rayo; Lemar y Alex Moreno novedades en el Girona

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Este es el patrimonio de María Jesús Montero, candidata del PSOE a las elecciones de Andalucía: cuatro viviendas en Sevilla y casi 94.000 euros en el banco

Este es el patrimonio de María Jesús Montero, candidata del PSOE a las elecciones de Andalucía: cuatro viviendas en Sevilla y casi 94.000 euros en el banco

La DGT anticipa el próximo cambio de las letras en las matrículas de los coches españoles a partir de junio de 2026

El PP pide la dimisión de Pilar Alegría por haber negado la supuesta orgía de Ábalos en el Parador de Teruel: “Nos ha mentido a todos los aragoneses”

Investigan al abogado de un condenado por agresión sexual en Tenerife que presentó un escrito “adornado con citas de sentencias inventadas”

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un venezolano que basó su solicitud en la “escasez de alimentos” y “falta de oportunidades laborales” en su país

ECONOMÍA

El alquiler de habitaciones cambia en España: la justicia reconoce derechos de vivienda plenos a los inquilinos

El alquiler de habitaciones cambia en España: la justicia reconoce derechos de vivienda plenos a los inquilinos

Los altos funcionarios del Estado piden a los empleados públicos que denuncien la corrupción y el enchufismo en la Administración

El Ayuntamiento de Madrid abre el plazo para apuntarse al sorteo de 52 pisos en alquiler asequible desde 700 euros al mes

La Unión Europea aprueba nuevas ayudas para trabajadores en riesgo inminente de ser despedidos

El Gobierno lo confirma: ayudas para reformar baños o cocinas de hasta 21.400 euros si la obra mejora la eficiencia energética

DEPORTES

Por qué a la selección de Túnez se le conoce como las ‘Águilas de Cartago’

Por qué a la selección de Túnez se le conoce como las ‘Águilas de Cartago’

El Barrial de Monterrey, la sede de Túnez en el Mundial 2026: centro de entrenamiento del Rayados que tiene seis campos, oficina de nutrición y un amplio gimnasio

Luis de la Fuente y la prelista de 55 jugadores que tiene que entregar a la FIFA: de ahí saldrán los 26 convocados de la selección española para el Mundial 2026

Rafa Nadal revela su “momento más difícil” en el tenis y las plantillas que le “salvaron” 19 años de carrera: “Tengo una enfermedad que no tiene cura”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1