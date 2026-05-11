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La OMS agradece el liderazgo español en la operación para evacuar el crucero Hondius

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Granadilla de Abona (Tenerife) (EFE).- El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ha agradecido este lunes el liderazgo de España en el operativo internacional desplegado para evacuar a los pasajeros del buque MV Hondius tras el brote de hantavirus.

Tedros, en una comparecencia a pie del puerto de Granadilla de Abona junto a los ministros de Sanidad, Interior y Política Territorial tras culminar la evacuación de los pasajeros, el dirigente de la OMS ha asegurado que el caso del paciente francés, en estado crítico tras ser evacuado, demuestra que “era necesario” sacar a los afectados del barco.

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Ha destacado el nivel de coordinación mostrado por todos los países de los ciudadanos implicados en el barco y ha subrayado que "este es el tiempo de la solidaridad”.

Tedros ha trasladado asimismo su agradecimiento a la Unión Europea, al Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) y a los equipos europeos desplazados para colaborar en el operativo. EFE

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