El Hondius abandona el puerto de Granadilla tras desembarcar a todos los pasajeros

Granadilla de Abona (EFE), 11 may (EFE).- El crucero MV Hondius ha abandonado pasadas las siete de la tarde, hora local canaria, el puerto de Granadilla, en Tenerife, tras desembarcar a todos sus pasajeros y parte de la tripulación. EFE
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