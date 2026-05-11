PSOE y Sumar defienden que la sostenibilidad permite atraer inversiones y crear empleo

Madrid, 11 may (EFE).- PSOE y Sumar han afirmado hoy en una jornada sobre transformación sostenible que España se ha convertido en un referente internacional en plena ola de involución de las políticas climáticas y han subrayado que la apuesta por la sostenibilidad está permitiendo a este país atraer inversiones y empleo y ser más competitivo.

En esta jornada, organizada por Forética y Servimedia en el Congreso de los Diputados, el diputado socialista Luis Rey ha recalcado que en Europa existe una "contradicción muy evidente" entre "cierto" retroceso en las políticas contra el cambio climático y la guerra en Irán, que "ha puesto en solfa" el modelo energético que depende de los combustibles fósiles.

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La también socialista Cristina Narbona, presidenta de la Comisión del Congreso para la Transición Ecológica y el Reto Deomgráfico, ha advertido de que se están "reduciendo" las exigencias europeas de comportamiento de las empresas en materia social, medioambiental y de gobierno corporativo (ESG).

Y, aunque haya un relato que asegure que esas medidas "lastran la competitividad de las empresas", ha celebrado que en España haya calado "la idea de que la sostenibilidad no es incompatible con la creación de empleo".

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La sostenibilidad aumenta la competitividad y atrae inversiones, ha insistido asimismo por su parte la diputada de Sumar Laura Vergara, quien ha subrayado que no se trata de movimientos "antagónicos".

Una mayor independencia de los combustibles fósiles crea "entornos más resilientes", a juicio de Vergara, quien ha apostado por generar una "soberanía energética" para que la actividad empresarial y la economía estén "especialmente protegidas" en un contexto internacional de inestabilidad.

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"No es casual" que España lidere en crecimiento económico y creación de empleo en Europa, ha señalado en este sentido Rey, y ha añadido que ello "tiene que ver con el despliegue de las renovables", un sector en el que España juega con ventaja, ya que son su recurso natural "por excelencia".

El transporte es uno de los sectores que más emisiones genera y que menos las ha reducido, ha advertido además Vergara; sin embargo, la diputada ha celebrado que la pirámide de la movilidad se haya invertido, dando prioridad a los desplazamientos a pie, en bicicleta y transporte público frente al vehículo privado.

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En esa línea, ha defendido medidas como ampliar el teletrabajo o fomentar la flexibilidad horaria para "reducir la movilidad" de la población y fomentar la eficiencia del transporte público.

"Hay que verlo más como una oportunidad que como un coste", ha sostenido en este punto Rey, quien ha defendido que el sistema público "equilibre" los costes de las empresas para pasar de una movilidad basada en combustibles fósiles a otra más sostenible.

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Rey, que también ha abogado por la colaboración público-privada a través de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) y los fondos NextGeneration para fomentar el transporte sostenible, ha emplazado a las empresas: "No podemos transformar el país sin ir de la mano de todos ustedes". EFE