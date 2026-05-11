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Michael Olise sucede a Mbappé como mejor jugador francés en el extranjero

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París, 11 may (EFE).- Michael Olise, internacional francés del Bayern de Múnich, ha sido galardonado este lunes con el premio al mejor jugador francés en el extranjero de la temporada en el transcurso de la gala de los galardones del sindicato de jugadores profesionales (UNFP), sucediendo a Kylian Mbappé.

Por su parte, Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro y estrella del PSG, conservó el título a mejor jugador de la Ligue 1.

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Olise, de 24 años, sucede así a Mbappé, del Real Madrid, en el palmarés. El extremo derecho, nacido en el Reino Unido, pero también con nacionalidad francesa por parte de su madre, ha marcado 15 goles y dado 21 asistencias en su segunda temporada en el coloso alemán.

Debutante en la selección francesa a finales de 2024, el antiguo atacante del Crystal Palace está considerado como uno de los fijos de la lista de Didier Deschamps para el Mundial del próximo junio que se juega en Estados Unidos, México y Canadá.

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El título de mejor entrenador de la Ligue 1 se lo llevó el francés Pierre Sage, técnico del Lens de 47 años, club al que acaba de clasificar para la Liga de Campeones.

El premio al mejor jugador joven recayó en el delantero del PSG Désiré Doué, de 20 años, mientras que el mejor portero se lo llevó Robin Risser, del Lens. EFE

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EFE

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