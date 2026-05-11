La patología psiquiátrica acumula el 37 % de los días de baja en las grandes empresas

Madrid, 11 may (EFE).- La patología psiquiátrica, que se ha convertido en la segunda causa más frecuente de la incapacidad temporal en la era pospandemia, acumuló en 2025 el 37 % de todos los días de baja registrados en las grandes empresas, de acuerdo con el último Observatorio de Contingencias Comunes de la mutua Asepeyo.

El pasado ejercicio los días de baja relacionados con el deterioro de la salud mental fueron el 15,7 % del total, una tasa que ha escalado a doble dígito desde la pandemia y que cada año supone al menos un punto más del total.

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El tamaño de la empresa y el sector de actividad influyen en la incidencia de este tipo de patologías que afloran en mayor medida porque se está perdiendo "el estigma" que hace años tenían enfermedades como la depresión o la ansiedad, según explica a EFE el director territorial del Área Centro de Asepeyo, Constantino Perea.

Ello va unido a que en las nuevas generaciones de trabajadores la gestión de expectativas y la frustración derivan muchas veces en problemas de salud mental, una situación ante la que Perea ve necesario dedicar más recursos en las empresas al acompañamiento y a la gestión de situaciones familiares en las que una mayor conciliación evitaría el recurso a la baja médica.

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Asimismo, reclama una mayor formación de mandos intermedios para que sean capaces de hacer sentir a los equipos parte del proyecto empresarial, evitando sobrecarga de trabajo y atendiendo a situaciones personales.

A su juicio, esta es una de las razones por las que las bajas psiquiátricas acumulan más días en las grandes empresas (37 % del total) que en las pequeñas empresas (22 %) y en las de menos de 10 trabajadores (15 %), ya que puede resultar más fácil gestionar los problemas del personal con plantillas más reducidas.

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Por sectores, destaca la incidencia en las actividades administrativas y de servicios auxiliares (limpieza, seguridad, telemárketing, etc), en las que el 12 % de los días de baja corresponden a problemas de salud mental.

También se considera alto el 6 % del sector sociosanitario, ámbito de la asistencia médica y los cuidados en el que se da con frecuencia el síndrome del trabajador quemado (burnout).

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De acuerdo con los datos de Asepeyo, la patología psiquiátrica unida a la más prevalente, que es la musculo esquelética o traumatológica, suman el 48,6 % de todos los días de baja por contingencia común.

Las bajas crecieron en 2025 el 5,34 %, lo que supone más del doble del ritmo al que crecieron los afiliados, con lo que se marcó un nuevo récord en 8,5 millones de procesos iniciados el pasado ejercicio, con una duración media que ha crecido hasta 39,7 días, cuando antes de la pandemia estaba en el entorno de los 26 días.

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"No sabemos dónde está el tope al incremento de las bajas", explica el directivo de Asepeyo, que ve detrás el fenómeno una multitud de factores encabezados por la saturación de la sanidad pública, en el que la falta de especialistas y las listas de espera han elevado la duración de los procesos.

El mencionado aumento de las patologías vinculadas a la salud mental y el envejecimiento de la población son otras dos causas destacadas, a las que Perea añade la falta de coordinación entre todos los actores implicados: sistema nacional de salud, Seguridad Social, mutuas colaboradoras, agentes sociales, inspección de trabajo y la administración de Justicia.

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En total fueron 339 millones de días de baja que son el equivalente a que 929.000 trabajadores no acudieran cada día a su puesto de trabajo, de acuerdo con la estadística de incapacidad temporal del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

No obstante, Perea asegura que España "no es un país de absentistas", ya que siete de cada diez trabajadores no tuvieron ninguna baja, mientras que tan solo el 4 % de los trabajadores acumulan un tercio del total de las bajas, una reincidencia que se da en mayor medida en sectores intensivos en mano de obra como el telemárketing o el de los cuidados.

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El perfil promedio de la persona trabajadora de baja sería el de una mujer de 31 a 50 años con un antigüedad en la empresas inferior a tres años y una duración del proceso de 1 a 3 días por patologías digestivas o respiratorias. EFE