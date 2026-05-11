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La CNMV sanciona a Francisco José Elías y Gerard Piqué por información privilegiada

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Madrid, 11 may (EFE).- La CNMV ha multado con 100.000 euros a Francisco José Elías Navarro, y con otros 200.000 euros a Gerard Piqué Bernabéu por información privilegiada relativa al inicio de conversaciones sobre la oferta de Atrys Health, para adquirir Aspy Global Services.

En una resolución del 22 de abril de 2026 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este lunes, la Comisión decide imponer a Francisco José Elías Navarro la citada sanción de 100.000 euros por la comisión de una infracción muy grave.

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Y ello, ante la comunicación ilícita a Gerard Piqué Bernabéu, de información privilegiada relativa al inicio de conversaciones sobre la oferta de Atrys Health para adquirir Aspy Global Services.

Asimismo, impone a Gerard Piqué Bernabéu otra multa de 200.000 euros por la comisión de una infracción muy grave, por adquirir 104.166 acciones de Aspy Global Services, el 20 de enero de 2021, estando en posesión de información privilegiada recibida de Elías Navarro.

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Como consecuencia de ello, "obtuvo un beneficio económico con la venta de dichas acciones el día 27 de enero de 2021".

La resolución que impone las sanciones antes citadas, únicamente ha devenido firme en vía administrativa, siendo susceptible de revisión jurisdiccional por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, concluye la CNMV. EFE

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