Juan Carlos I llegará este miércoles a Sanxenxo (Pontevedra), apenas un mes después de su anterior visita

Juan Carlos I llegará, previsiblemente, este miércoles al municipio pontevedrés de Sanxenxo, apenas un mes después de su última visita a Galicia.

El padre de Felipe VI, según han confirmado a Europa Press fuentes de su entorno, llegará al aeropuerto de Vigo y su estancia se debe, como es habitual, a las regatas que se disputan el fin de semana en la ría de Pontevedra.

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Así, según la información recogida en la web de la Federación Gallega de Vela, Juan Carlos I figura inscrito a bordo del 'Bribón', junto al resto de la tripulación, para participar en la competición.

Con todo, en la visita anterior el exjefe del Estado no navegó a bordo del velero y siguió la regata desde una embarcación auxiliar, acompañado de su hija la infanta Elena.

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