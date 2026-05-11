Detenido un hombre en La Riera de Gaià (Tarragona) acusado de agresión sexual a un menor

Tarragona, 11 may (EFE).- Los Mossos d’Esquadra detuvieron el domingo en La Riera de Gaià (Tarragona) a un hombre de 45 años por una presunta agresión sexual sin violencia e inducción a la prostitución a un menor de 16 años.

Según han informado a EFE los Mossos d’Esquadra, recibieron información de los hechos y de que el menor viajaba con un adulto el sábado a las 22:43 horas y, durante la madrugada, localizaron el vehículo y lo detuvieron a la altura de La Riera de Gaià.

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Tras realizar las comprobaciones pertinentes, los agentes arrestaron al conductor, acusado de un delito contra la libertad sexual por agresión sexual a un menor de 16 años e inducción a la prostitución.

El hombre pasará en las próximas horas a disposición judicial de El Vendrell (Tarragona) y la Unidad de Investigación (UI) de los Mossos d’Esquadra en Tarragona se ha hecho cargo de la investigación. EFE

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