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PP ultima un plan de protección a menores en Internet que esboza a expertos y asociaciones

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Madrid, 11 may (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido este lunes una reunión con sociedades médicas, expertos en salud mental y asociaciones para promover el uso responsable de la tecnología y se ha comprometido a finalizar un plan de protección a la infancia y adolescencia que ultima su partido.

En un comunicado, el PP indica que Feijóo se ha reunido con representantes de la Plataforma Control Z, que aglutina a expertos, médicos, asociaciones y medios de comunicación, para abordar el uso responsable de la tecnología y "combatir la hiperconexión digital".

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En el encuentro, el líder del PP ha oído las propuestas de los expertos y compartido el plan nacional de los populares, denominado 'Escudo Digital para la Infancia y la Adolescencia'.

Feijóo ha destacado que es fundamental “generar alianzas con los expertos del sector” en un momento "en el que el riesgo es cada vez mayor”.

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“La tecnología abre puertas inmensas, pero también ventanas a peligros”, ha advertido el presidente del PP, quien ha situado esta protección a los niños y adolescentes como “un reto de toda la sociedad”.EFE

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EFE

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