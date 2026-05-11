Espana agencias

El Gobierno aprueba este martes la ley que priorizará la gestión pública de la sanidad

Guardar
Google icon

Madrid, 11 feb (EFE).- El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el proyecto de ley de integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), con la que se pretende blindar la gestión pública de la sanidad facilitando la reversión de los modelos privados como el de Quirón o Ribera Salud.

Tras su paso en primera vuelta el pasado mes de febrero, el Gobierno dará luz verde al texto definitivo del proyecto, que establece un marco jurídico que potencia el carácter universal y equitativo del sistema sanitario, han informado a EFE fuentes del Gobierno.

PUBLICIDAD

Del texto final dará cuenta la propia ministra de Sanidad, Mónica García, que comparecerá en rueda de prensa junto a los titulares de Educación, Milagros Tolón, y Agricultura, Luis Planas, pues el Gobierno planea sacar adelante también una distribución de créditos para programas de educación y la ejecución de los planes de seguros agrarios combinados.

La futura ley de integridad del SNS derogará la conocida como ley 15/97, que abrió la puerta a la entrada de grandes grupos en los centros públicos como Quirón en Madrid o el Alzira valenciano de Ribera Salud, que se exportó después a otros hospitales como el de Torrejón de Ardoz, recientemente epicentro de una polémica por los audios de su CEO en los que reconocía derivar a los pacientes menos rentables.

PUBLICIDAD

Según ha venido argumentando Sanidad, esta proliferación de modelos privados ha derivado en fragmentación, déficits de transparencia y menor capacidad de control institucional, unos modelos que, además, obtienen peores resultados en hospitalizaciones evitables y mortalidad por infarto o ictus en comparación con hospitales públicos similares.

Asimismo, la privatización se vincula, según el Gobierno, con una reducción de plantillas, que puede afectar a la calidad asistencial y a la sostenibilidad del sistema.

La nueva normativa define la gestión directa y se limita la indirecta a situaciones excepcionales, permitiéndola solo cuando no sea posible la prestación directa, cuando se garantice sostenibilidad financiera y eficiencia y cuando se cumplan una serie de requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

PP ultima un plan de protección a menores en Internet que esboza a expertos y asociaciones

Infobae

El IBEX 35 cae un 0,21 % ante el estancamiento de las negociaciones entre EEUU e Irán

Infobae

Detenido un hombre en La Riera de Gaià (Tarragona) acusado de agresión sexual a un menor

Infobae

Natalia Ramos, mejor jugadora del mes de abril en la Liga F

Infobae

La Liga repartirá dos plazas para la UEFA Futsal 26/27 tras la derrota del Palma

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La DGT anticipa el próximo cambio de las letras en las matrículas de los coches españoles a partir de junio de 2026

La DGT anticipa el próximo cambio de las letras en las matrículas de los coches españoles a partir de junio de 2026

El PP pide la dimisión de Pilar Alegría por haber negado la supuesta orgía de Ábalos en el Parador de Teruel: “Nos ha mentido a todos los aragoneses”

Investigan al abogado de un condenado por agresión sexual en Tenerife que presentó un escrito “adornado con citas de sentencias inventadas”

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un venezolano que basó su solicitud en la “escasez de alimentos” y “falta de oportunidades laborales” en su país

La Justicia frena un desahucio porque el propietario no respetó el plazo mínimo de cinco años ni aportó pruebas de para qué necesitaba recuperar la vivienda

ECONOMÍA

El alquiler de habitaciones cambia en España: la justicia reconoce derechos de vivienda plenos a los inquilinos

El alquiler de habitaciones cambia en España: la justicia reconoce derechos de vivienda plenos a los inquilinos

Los altos funcionarios del Estado piden a los empleados públicos que denuncien la corrupción y el enchufismo en la Administración

El Ayuntamiento de Madrid abre el plazo para apuntarse al sorteo de 52 pisos en alquiler asequible desde 700 euros al mes

La Unión Europea aprueba nuevas ayudas para trabajadores en riesgo inminente de ser despedidos

El Gobierno lo confirma: ayudas para reformar baños o cocinas de hasta 21.400 euros si la obra mejora la eficiencia energética

DEPORTES

El Barrial de Monterrey, la sede de Túnez en el Mundial 2026: centro de entrenamiento del Rayados que tiene seis campos, oficina de nutrición y un amplio gimnasio

El Barrial de Monterrey, la sede de Túnez en el Mundial 2026: centro de entrenamiento del Rayados que tiene seis campos, oficina de nutrición y un amplio gimnasio

Luis de la Fuente y la prelista de 55 jugadores que tiene que entregar a la FIFA: de ahí saldrán los 26 convocados de la selección española para el Mundial 2026

Rafa Nadal revela su “momento más difícil” en el tenis y las plantillas que le “salvaron” 19 años de carrera: “Tengo una enfermedad que no tiene cura”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Real Madrid