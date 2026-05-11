El IBEX 35 cae un 0,21 % ante el estancamiento de las negociaciones entre EEUU e Irán

Madrid, 11 may (EFE).- El IBEX 35, principal índice de la Bolsa española, ha cedido este lunes un 0,21 % ante la falta de entendimiento entre Estados Unidos e Irán para llegar a un acuerdo de paz, y pese al tono alcista en Wall Street, impulsado por las tecnológicas.

El selectivo español ha perdido 36,9 puntos hasta los 17.852,5 puntos en su tercera sesión consecutiva de descensos. En lo que va de año, se revaloriza un 3,15 %.

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La Bolsa ha comenzado la primera sesión de la semana muy plana, pero posteriormente ha ido incrementando las caídas hasta finalizar con esa pérdida del 0,21 % después de que Washington y Teherán no hayan llegado a un acuerdo de paz, lo que ha hecho repuntar al precio del petróleo brent, el de referencia en Europa, por encima de los 103,5 dólares.

Por valores, Inditex ha cedido el 2,73 %; BBVA, el 0,87 %; Banco Santander, el 0,48 %; y Telefónica ha cerrado en plano. Sin embargo, Iberdrola ha sumado el 0,8 % y Repsol, el 1,27 %. EFE

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