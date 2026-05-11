Natalia Ramos, mejor jugadora del mes de abril en la Liga F

Madrid, 11 may (EFE).- La centrocampista del Costa Adeje Tenerife Natalia Ramos fue nombrada mejor jugadora de la Liga F del mes de abril.

La jugadora del equipo tinerfeño se impuso a otras seis candidatas: Linda Caicedo (Real Madrid), Vilde Boe Risa (Atlético de Madrid), Claire Lavogez (Real Sociedad), Eunate Astralaga (Eibar), Laura Sánchez (Granada) y Clara Serrajordi (Barcelona).

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Natalia Ramos disputó durante el mes de abril 180 minutos en dos partidos, en los que marcó un gol en la victoria de su equipo por 3-0 ante el Sevilla.

En la presente liga, suma nueve goles y cuatro asistencias en 2.484 minutos en veintiocho encuentros ligueros. EFE

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