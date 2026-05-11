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El Zaragoza, a un paso de consumar un batacazo histórico que lo aleja del profesionalismo

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Zaragoza, 11 may (EFE).- El partido de este domingo ante el Sporting de Gijón está marcado a fuego en el calendario del Real Zaragoza porque, dependiendo del resultado, el equipo blanquillo podría consumar su descenso a Primera Federación y salir así del fútbol profesional, un batacazo histórico para un club también histórico, que atraviesa una de sus crisis más severas desde su fundación, en 1932.

Los números todavía dan margen al equipo para salvar un estropicio monumental, pues el conjunto aragonés se mantiene a cuatro puntos de la salvación cuando todavía quedan por disputar tres jornadas de LaLiga Hypermotion.

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Pero la trayectoria no invita al optimismo, pues el Zaragoza ha sumado solo 2 puntos en las últimas siete jornadas, una nefasta dinámica que le ha llevado a desperdiciar sistemáticamente las oportunidades que el calendario y los rivales, sobre todo, el Cádiz, le han concedido para salir del pozo.

La última, este sábado ante el Valladolid, cuando cayó por 2-0 sin que la escuadra diera signos de vida y mostrando uno de los grandes males que le ha atenazado durante toda la campaña, esa "falta de contundencia en ambas áreas" que citó el entrenador, David Navarro, al finalizar el encuentro.

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En lo anímico, el conjunto aragonés también está tocado y el técnico se refirió a la frustración de la plantilla al observar que está "en ese punto de querer y no poder".

Esa frustración la reflejó también al término del duelo en Valladolid el centrocampista Keidi Bare que, ante el micrófono de LaLiga y compungido, pronunció: "Llevamos un año de mierda, hablar ya no vale nada".

Pena que también transmitía el domingo el rostro del capitán, Francho Serrano, aunque se negó a tirar la toalla al asegurar que mientras haya vida, el equipo seguirá "intentándolo".

El incendio en la entidad aragonesa trasciende el terreno de juego y también se manifiesta en otras áreas como la institucional, pues su reputación sufrió a finales de abril el arrebato violento del meta argentino Esteban Andrada, cuyo puñetazo al jugador del Huesca Jorge Pulido dio la vuelta al mundo y supuso para el portero 13 partidos de sanción.

Y en lo que respecta a la planificación, muestra de la mala deriva del club son los cuatro entrenadores que han pasado por el banquillo a lo largo de la temporada y el cambio del director deportivo en marzo, sin que Txema Indias, que llegó en junio, llegara a completar un año en el cargo.

La relación con los aficionados también vive momentos muy difíciles e, incluso, violentos, como pusieron de manifiesto las pintadas contra jugadores y directiva que han aparecido en las instalaciones del club o que hayan "reventado" la puerta de casa a Rober González, como denunció el centrocampista la semana pasada.

Las Peñas del real Zaragoza han convocado para este domingo una concentración antes del partido para denunciar la "propiedad ausente" del club y solicitar un presidente de la entidad en Zaragoza que represente al equipo, en lo que supone una crítica directa al actual dirigente blanquiazul, el también propietario del Inter Miami, Jorge Mas.

La protesta, con la que se lanzarán en el minuto 12 del partido billetes con el rostro del presidente y el lema 'basta ya', reclama también "gestores competentes con independencia total del Atlético de Madrid" e incorporar zaragocistas en los puestos de mando.

Más allá de la propia entidad, la capital aragonesa afronta un paradójico escenario, en el que podría llegar a estrenar un nuevo campo de fútbol de lujo en la temporada 2027/2028 con el equipo fuera del fútbol profesional, si baja esta campaña a Primera RFEF y no logra subir en su primer intento.

Porque, como ha afirmado este lunes el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, aunque le preocupa "extraordinariamente" la situación del Real Zaragoza, el nuevo estadio de La Romareda "no corre ningún peligro".

Ese descenso, de consumarse, significaría un de los puntos más negros de la trayectoria del Real Zaragoza, que a lo largo de sus 94 años de historia solo ha estado cuatro temporadas en la antigua Tercera División, dos en sus inicios, a principios de los años 30, y otras dos a finales de los 40 del siglo pasado. EFE

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