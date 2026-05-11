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El Racing celebrará el ascenso, si lo consigue, en El Sardinero

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Santander, 11 may (EFE).- El Real Racing Club, si consigue el ascenso a Primera División, lo celebrará en los Campos de Sport de El Sardinero, puesto que es el sitio con más capacidad para albergar una fiesta de ese tipo.

El director de comunicación del club, Roberto González, dijo a EFE que el centro neurálgico de la hipotética fiesta de ascenso va a ser el estadio, debido a que es el sitio que más personas puede albergar.

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"Creemos que es el sitio en el que mejor puede entrar toda nuestra masa social", subrayó. Además, González dejó claro que tendrán "una prioridad absoluta" para acudir al evento los socios y simpatizantes del club.

El director de comunicación del Racing hizo estas declaraciones tras el ofrecimiento de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, de celebrar el ascenso en el balcón del Ayuntamiento como en otras ocasiones, aunque el club insiste en que el mejor sitio para hacerlo es su casa, El Sardinero. EFE

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ksm/fb/ism

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