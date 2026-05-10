Sánchez defiende la cooperación entre países y organismos en asistencia al crucero Hondius

Madrid, 10 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este domingo la cooperación entre países y organismos internacionales y europeos para "garantizar la salud pública" en la asistencia en Tenerife a los pasajeros y a la tripulación del crucero holandés MV Hondius, afectado por un brote de Hantavirus.

Sánchez ha hecho esta reflexión en su cuenta de X en respuesta al mensaje de agradecimiento que ha publicado en esa misma red social el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, quien también ha destacado que la salud pública "es la prioridad absoluta" y ha resaltado "la buena y constructiva colaboración entre nuestros dos países en los últimos días".

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En su respuesta a Jetten, que encabeza con un "muchas gracias por tu mensaje, Rob", Sánchez ha recalcado que la asistencia al Hondius ha sido una operación "a gran escala" que ha involucrado "a numerosos actores, incluido tu país, la UE" y a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Continuaremos trabajando de manera coordinada y colaborativa para garantizar la salud pública y la seguridad de nuestros ciudadanos", ha subrayado el presidente del Gobierno.

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Jetten ha expresado su "más sincero agradecimiento" a Sánchez y a las autoridades españolas por permitir la llegada del crucero a Tenerife, donde ha señalado que los pasajeros y la tripulación están siendo sometidos a controles médicos a bordo del barco "para continuar con su viaje de forma segura".

El barco fondeó esta madrugada en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife), procedente de Cabo Verde, con 151 personas a bordo, de ellas 147 pasajeros y cuatro tripulantes, además de dos epidemiólogos de Países Bajos y dos representantes de la OMS y del SDC, organismo dependiente de la Organización Marítima Internacional. Todos ellos se mantienen sin síntomas de hantavirus.

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Poco antes del mediodía despegó el avión militar con los catorce españole que viajaban en el crucero y que a su llegada a Madrid han sido trasladados al Hospital Gómez Ulla donde guardarán un periodo de cuarentena en una planta de aislamiento.

Tras los españoles desembarcaron los pasajeros de otras nacionalidades cuyos aviones ya estaban dispuestos en el aeropuerto de Tenerife Sur, adonde fueron trasladados en autobuses de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

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Los últimos en ser evacuados serán los pasajeros australianos, que desembarcarán mañana por la tarde, en cuanto el avión fletado por ese país esté dispuesto.

El último avión previsto que saldrá este domingo será hacia Estados Unidos, según informado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.EFE

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