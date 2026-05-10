Espana agencias

Sánchez defiende la cooperación entre países y organismos en asistencia al crucero Hondius

Guardar
Google icon

Madrid, 10 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este domingo la cooperación entre países y organismos internacionales y europeos para "garantizar la salud pública" en la asistencia en Tenerife a los pasajeros y a la tripulación del crucero holandés MV Hondius, afectado por un brote de Hantavirus.

Sánchez ha hecho esta reflexión en su cuenta de X en respuesta al mensaje de agradecimiento que ha publicado en esa misma red social el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, quien también ha destacado que la salud pública "es la prioridad absoluta" y ha resaltado "la buena y constructiva colaboración entre nuestros dos países en los últimos días".

PUBLICIDAD

En su respuesta a Jetten, que encabeza con un "muchas gracias por tu mensaje, Rob", Sánchez ha recalcado que la asistencia al Hondius ha sido una operación "a gran escala" que ha involucrado "a numerosos actores, incluido tu país, la UE" y a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Continuaremos trabajando de manera coordinada y colaborativa para garantizar la salud pública y la seguridad de nuestros ciudadanos", ha subrayado el presidente del Gobierno.

PUBLICIDAD

Jetten ha expresado su "más sincero agradecimiento" a Sánchez y a las autoridades españolas por permitir la llegada del crucero a Tenerife, donde ha señalado que los pasajeros y la tripulación están siendo sometidos a controles médicos a bordo del barco "para continuar con su viaje de forma segura".

El barco fondeó esta madrugada en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife), procedente de Cabo Verde, con 151 personas a bordo, de ellas 147 pasajeros y cuatro tripulantes, además de dos epidemiólogos de Países Bajos y dos representantes de la OMS y del SDC, organismo dependiente de la Organización Marítima Internacional. Todos ellos se mantienen sin síntomas de hantavirus.

Poco antes del mediodía despegó el avión militar con los catorce españole que viajaban en el crucero y que a su llegada a Madrid han sido trasladados al Hospital Gómez Ulla donde guardarán un periodo de cuarentena en una planta de aislamiento.

Tras los españoles desembarcaron los pasajeros de otras nacionalidades cuyos aviones ya estaban dispuestos en el aeropuerto de Tenerife Sur, adonde fueron trasladados en autobuses de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Los últimos en ser evacuados serán los pasajeros australianos, que desembarcarán mañana por la tarde, en cuanto el avión fletado por ese país esté dispuesto.

El último avión previsto que saldrá este domingo será hacia Estados Unidos, según informado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Premlall gana en Barcelona con 14 golpes de margen en su primer título en el DP World Tour

Infobae

Musetti elimina a Cerúndolo en tercer ronda

Infobae

Feijóo se reúne este lunes con expertos para abordar los riesgos de las redes sociales para los menores

Feijóo se reúne este lunes con expertos para abordar los riesgos de las redes sociales para los menores

Iñigo Pérez: "La final de Leipzig no influye en mi futuro, la decisión está clara"

Infobae

La evacuación continúa y faltan por trasladar 81 personas al aeropuerto

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rechazan la incapacidad permanente total a un fotógrafo de 63 años que tuvo que someterse a dos operaciones de cadera y tiene prótesis en ambas piernas

Rechazan la incapacidad permanente total a un fotógrafo de 63 años que tuvo que someterse a dos operaciones de cadera y tiene prótesis en ambas piernas

Una pareja es condenada por suplantar la identidad de Brigitte Macron: el tribunal francés les ha negado el derecho al voto en los próximos dos años

Procedente el despido de una cuidadora de personas mayores que se quedó dormida en el turno de noche y no realizó los controles mínimos de la residencia

No todo es la baliza V-16: multa de 200 euros por no llevar el líquido o recambio obligatorio, pese a tener el dispositivo de señalización en el coche

Un veterinario no podrá trabajar con animales durante más de dos años por haber dejado morir a una perra a la que no dio de comer ni beber durante cinco días

ECONOMÍA

Los diez documentos que necesitas tener en regla antes de comprar una casa

Los diez documentos que necesitas tener en regla antes de comprar una casa

Las personas que van a ser despedidas tienen seis horas retribuidas para buscar un nuevo empleo

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si cumples este requisito y te ha salido a pagar en la renta, debe pagarlo la empresa”

Fermín Lorda, carpintero: “Desde que empecé, nunca he tenido un día que no tuviera trabajo. Enseguida tienes más del que puedes hacer”

Solo uno de cada 25 trabajadores del campo tiene su salario blindado frente a la inflación

DEPORTES

FC Barcelona - Real Madrid, en directo: última hora del partido de LaLiga en vivo

FC Barcelona - Real Madrid, en directo: última hora del partido de LaLiga en vivo

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Real Madrid

El exjugador del club blanco Tote analiza el Clásico: “El Madrid no tiene ya nada que perder y en estas situaciones es peligroso”

Marc Márquez sale volando de su Ducati en la carrera al Sprint y es declarado “no apto” para correr: “Ese tornillo me hace fallar”

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”