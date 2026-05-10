Oviedo y Getafe empatan sin goles al descanso

Oviedo, 10 may (EFE).- El Real Oviedo y el Getafe empatan sin goles al final del primer tiempo del partido de la trigésima quinta jornada de LaLiga EA Sports que se juega en el estadio Carlos Tartiere y en el que los primeros se juegan no bajar y los segundos, conservar su plaza europea. EFE
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