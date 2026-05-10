Valverde: “Esta temporada está siendo difícil”

Bilbao, 10 may (EFE).- Ernesto Valverde, entrenador del Athletic, afirmó tras la derrota encajada en San Mamés frente al Valencia que “esta temporada está siendo difícil y dura”, pero que “todavía no ha terminado, quedan muchos partidos" y el equipo tiene que seguir.
“Los chavales han dado todo, pero cuando te estás jugando las cosas de verdad se nota. Y nosotros nos la tenemos que jugar de verdad. Y nos lo estamos jugando”, advirtió en la sala de prensa de San Mamés. “Este año, de media tabla para abajo es un disparate. Y por arriba también. Nunca he visto una distancia tan corta entre tantos equipos”, añadió.
El preparador rojiblanco aseveró que no tiene ganas “de que acabe la temporada". "No me lo permito ni a mí ni a ninguno de los que están aquí dentro porque eso es un mal síntoma”. “Eso no puede ser, hay que pelear hasta el final, luchando porque el Athletic gane partidos”, apostilló.
Valverde agradeció “de verdad" el homenaje por sus 500 partidos como entrenador del Athletic. “Ha sido emotivo para mí, no lo sabía. La pena es no haber podido redondear la tarde”, señaló. Aunque el ‘Txingurri’ también apuntó que “me encantan los homenajes, pero en su momento”.
“Quizá no ha sido un gran partido, pero dentro de eso, la sensación que tenía es que ellos tampoco nos iban a hacer demasiado. Pero este año el contrario no está necesitando demasiado para hacernos gol y nosotros necesitamos demasiado para marcar”, lamentó.
Sobre la lesión de Nico Williams, Valverde simplemente comentó que “ha tenido alguna molestia en el isquio y tenemos que esperar a mañana” para ver el alcance. También apunto que Oihan Sancet también tenía una dolencia similar.
El atacante navarro regresó en este partido al once tras varias suplencias, un aspecto sobre el que Valverde afirmó que “a veces pasar por el banquillo está bien, porque uno reflexiona mucho cuando está en el banquillo”. EFE
