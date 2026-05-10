Muere un conductor portugués al salirse de la vía e incendiarse su coche en A-11 en Zamora

(Actualiza la na7177 con nuevos datos del fallecido)

Zamora, 10 may (EFE).- Un hombre de 40 años de nacionalidad portuguesa ha fallecido esta pasada madrugada después de que el vehículo que conducía, de matrícula suiza, se saliera de la autovía A-11 por donde circulaba el término municipal de Fresno de la Ribera (Zamora), y se incendiara.

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Fuentes de la investigación han informado a EFE que el fallecido, al que encontraron calcinado en el interior del vehículo tras sufrir el siniestro, sería un ciudadano portugués, a falta de su identificación con pruebas de ADN, que se ha complicado al tener el vehículo placas de matrícula de Suiza.

En las pesquisas para identificar al conductor, que quedó atrapado en el interior del vehículo cuando se incendió, ha colaborado la Guarda Nacional Republicana de Portugal, país del que tenía nacionalidad el fallecido y hacia el que viajaba por la A-11 cuando se produjo el siniestro.

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El vehículo se salió de la vía, chocó contra la bionda y salió despedido fuera de la autovía, donde se incendió, según han detallado dichas fuentes, que han explicado que los restos de la víctima se han llevado al Instituto Anatómico Forense de Zamora.

Al tener el vehículo matrícula de Suiza, los investigadores habían barajado en un primer momento la posibilidad de que el fallecido fuera un residente en ese país que se dirigía algún destino de España o Portugal, de donde hay emigrantes en el país alpino que suelen utilizar esa autovía para el regreso a la población de la que descienden.

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Sin embargo, ahora se ha confirmado que se trata de un hombre de nacionalidad portuguesa que se dirigía al país vecino cuando sucedió el accidente a las 1:20 de esta pasada madrugada, a la altura del kilómetro 443 en los carriles de la autovía en sentido Portugal.

Fue otra persona la que alertó del suceso e indicó que había muchas llamas y podría haber una persona en el interior del vehículo, aunque no podía confirmarlo, según ha señalado el servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

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Hasta el lugar se desplazaron los bomberos de la Diputación de Zamora, medios de extinción del servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, agentes de Tráfico y los servicios sanitarios de Emergencias.

En el lugar del suceso, el personal sanitario confirmó que en el interior del vehículo se encontraba una persona que había fallecido y que no había podido ser identificada. EFE

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(foto)

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