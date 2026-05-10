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97-101. El Breogán aprovecha la resaca europea del Real Madrid

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Madrid, 10 may (EFE).- El Río Breogán aprovechó la resaca europea del Real Madrid para lograr un histórico triunfo, 24 años después, en la cancha del equipo blanco, donde tuvo que sufrir hasta el último segundo para tumbar (97-101) al campeón de Liga, que rozó en la recta final otra épica remontada como la protagonizada ante el UCAM Murcia.

El desacierto exterior (uno triple de cinco intentos del conjunto madridista y uno de siete del breoganista) y las numerosas pérdidas, seis de cada equipo, marcaron el primer cuarto. Solo el croata Mario Hezonja mantuvo el nivel en un Real Madrid excesivamente relajado tras sellar su pase a la ‘Final Four’ de la Euroliga.

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Con Tavares todavía lesionado, el italiano Sergio Scariolo dio descanso a Usam Garuba, decisivo en la eliminatoria ante el Hapoel Tel Aviv, y al argentino Gabriel Deck. La intrascendencia del duelo le invitó a dar minutos a la segunda unidad.

El Real Madrid logró rápido una renta de siete puntos (13-6), pero el Breogán suplió con trabajo defensivo su desastroso partido en ataque. Eso le permitió apretar el electrónico, hasta que un parcial 8-0 disparó nuevamente a los blancos (29-19).

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Luis Casimiro aguantó sin pedir tiempo muerto y Keandre Cook exhibió su papel de líder con dos triples consecutivos antes de que Sergio Scariolo pidiese su primer tiempo muerto mediado el segundo asalto (36-34).

El partido ya tenía otro ritmo. El Real Madrid respondió por fuera con dos triples de Hezonja, pero las pérdidas blancas y el acierto de DeWayne Russell, que reaparecía tras su lesión muscular, y Aleksandar Aranitovic mantuvo la igualdad hasta el intermedio (46-43) pese al segundo tiempo muerto del técnico italiano.

En el inicio del tercer cuarto, el Breogán disfrutó de tres ataques para tomar el mando. Brankovic, desde la línea de tres puntos, y Apic, en la pintura, no lo consiguieron y el Real Madrid castigaba con rápidas transiciones cada pérdida del rival.

Los blancos, no obstante, seguían acumulando fallos en el tiro y Francis Alonso culminó la remontada gallega (53-55, min.25). Al Real Madrid, que había perdido por lesión a Len (17 puntos, 9 rebotes y 26 créditos de valoración en el tiempo que estuvo en pista), le faltaba intensidad. El danés Bakary Dibba lo evidenció con dos robos culminados con dos mates. El Breogán empezó a soñar con un triunfo de prestigio tras cinco puntos seguidos del croata Mavra.

La renta del conjunto gallego era de ocho puntos en el inicio del último cuarto tras la falta técnica a Scariolo. Al Real Madrid le tocaba firmar otra remontada como la protagonizada ante el UCAM Murcia y para eso su técnico pidió tiempo muerto tras el mate de Brankovic para darle la máxima ventaja al Breogán (69-79, min.32).

Tanta prisa tuvo el campeón de Liga por acercarse en el marcador que se precipitó en varias acciones. El Breogán, cargado de faltas a falta de algo más de siete minutos, siguió creciendo (69-81), pero un arreón blanco asustó a Casimiro, que paró el choque (77-83).

Scariolo continuó con Hezonja en el banquillo y dos triples seguidos, uno de Andric y otro de Aranitovic, parecieron cerrar el triunfo celeste (84-95) a falta de dos minutos. El entrenador madridista paró otra vez el encuentro. Y un parcial 6-0 muy rápido acercó a su equipo. Casimiro reaccionó con otro tiempo muerto (90-95) a falta de algo más de un minuto.

Mavra, decisivo en el triunfo del equipo gallego, oxigenó a los suyos con un triple, pero el REal Madrid continuó apretando y llegó a tener un último ataque para forzar la prórroga. Gabriele Procida falló el triple, pero Trey Lyles cogió el rebote y forzó un ‘2+1’, posteriormente anulado por los colegiados tras el ‘challenge’ de Casimiro.

El canadiense metió los dos tiros libres, pero el Breogán ya no dejó escapar su histórica victoria.

- Ficha técnica:

97 - Real Madrid (18+28+21+30): Campazzo (-), Llull (20), Hezonja (16), Okeke (3) y Len (17) -cinco inicial- Lyles (12), Abalde (7), Procida (3), Maledon (6), Almansa (6) y Feliz (7).

101 - Río Breogán (15+28+28+30): Rusell (11), Cook (10), Arturs Kurucs (2), Andric (10) y Brankovic (10) -cinco inicial-; Francis Alonso (6), Aranitovic (19), Mavra (16), Apic (9), Dibba (8) y Erik Quintela (-).

Árbitros: Carlos Cortés, Raúl Zamorano y Ariadna Chueca.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 30 de la liga Endesa disputado en el Movistar Arena ante 6.010 espectadores. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria del exjugador del Real Madrid Piculin Ortiz. EFE

Dmg/ism

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EFE

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