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PP y PSOE piden disolver las fundaciones de partidos sin actividad y negarles subvenciones si no están en el registro

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El PP y el PSOE quieren que las fundaciones vinculadas a la partidos políticos que acumulen varios años sin actividad no puedan recibir subvenciones y que tampoco tengan ayudas públicas aquellas que no estén inscritas previamente en la sección correspondiente del Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior.

Así consta en las propuestas de resolución presentadas por ambos partidos ante el informe del Tribunal de Cuentas sobre las aportaciones recibidas por estas fundaciones y los gastos de programas y actividades de las mismas con cargo a subvenciones públicas durante los ejercicios de 2021 y 2022. Estas iniciativas, a las que ha tenido acceso Europa Press, serán debatidas próximamente en la Comisión Mixta para las relaciones con el órgano fiscalizador.

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Siguiendo las recomendaciones del tribunal que preside Enriqueta Chicano, los dos grandes partidos apuestan por la disolución de las fundaciones que estén inactivas, si bien lo hacen con matices. Así, mientras el PP pide que se disuelvan sí o sí las que acumulen cuatro ejercicios consecutivos sin actividad, el PSOE no especifica tanto, pues habla de extinguir las que permanezcan inactivas "de forma continuada" durante varios ejercicios consecutivos y no tengan previsión de reactivarse.

Además, el PP añade que deberían disolverse antes de que finalice este año aquellas que tengan como patrimonio neto una cantidad inferior a la mitad de su capital social.

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Por otra parte, mientras los socialistas piden la extinción de las que adecuen su actuación a la realización de sus fines propios o se limiten a la mera tenencia de bienes, el PP demanda que se inste a las fundaciones a realizar actividades económicas "relacionadas con su objeto social y su fin fundacional" cómo fórmula para evitar que su actividad principal sea la tenencia de bienes, pero no ve mal que sigan funcionando.

Respecto al acceso a subvenciones, el PSOE pide que los ministerios que las concedan especifiquen en las convocatorias como requisito para concurrir que las fundaciones estén inscritas en la sección correspondiente del Registro de Partidos Políticos. De su lado, el PP es más explícito y quiere instar al Ministerio del Interior a obligar a estas entidades a inscribirse para poder recibir subvenciones.

NO DAR AYUDAS SIN AUDITORÍAS EXTERNAS

Los 'populares' plantean que se fije como requisito para recibir ayudas públicas la realización de una auditoría externa anual, pero el PSOE defiende limitar la obligatoriedad de hacer estas auditorías a las fundaciones que tengan unos ingresos mínimos de 100.000 euros y no la vincula a la obtención de subvenciones.

El PP también quiere instar al Gobierno a regular las cuantías mínimas para que estas entidades notifiquen al Tribunal de Cuentas en la plazo de tres meses desde su aceptación las donaciones de personas jurídicas y a abrir cuentas bancarias específicas para recibir sus ayudas.

Por su parte, Vox busca que el Ejecutivo directamente "cancele todo tipo de subvenciones" a las fundaciones "que no respeten la unidad de España" o tengan como objetivo "destruirla". Y también que el Gobierno exija un reequilibrio patrimonial a las mismas para poder acceder a subvenciones.

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EuropaPress

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