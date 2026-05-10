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Manuela Vos lidera con dos oros a la selección española en la Copa del Mundo de Abruzzo

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Redacción deportes, 10 may (EFE).- La selección española de ciclismo paralímpico logró seis medallas (dos oros, tres platas y un bronce) en la Copa del Mundo de Abruzzo (Italia), en la que destacó Manuela Vos con sendos triunfos en línea y contrarreloj.

Manuela Vos, española de origen neerlandés y en silla de ruedas tras un accidente mientras escalaba en 2021, volvió a sumar un nuevo doblete en la Copa del Mundo al imponerse con autoridad tanto en línea como en contrarreloj en la clase WH1 de deportistas con discapacidad física.

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También se subió dos veces al podio el barcelonés Sergio Garrote, en su caso en la categoría MH2 de discapacitados físicos y también en línea y en contrarreloj.

El valenciano Ricardo Ten se quedó a solo dos centésimas de subir a lo más alto del podio en la clase C1. Completó una sobresaliente crono para acariciar la victoria ante al francés Tarou.

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En la categoría C3, el aragonés Juan Alberto Jiménez finalizó tercero, a diecinueve segundos del ganador, y solo un puesto por delante de otro español, Eduardo Santas, que fue cuarto. EFE

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