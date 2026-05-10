Manuela Vos lidera con dos oros a la selección española en la Copa del Mundo de Abruzzo

Redacción deportes, 10 may (EFE).- La selección española de ciclismo paralímpico logró seis medallas (dos oros, tres platas y un bronce) en la Copa del Mundo de Abruzzo (Italia), en la que destacó Manuela Vos con sendos triunfos en línea y contrarreloj.

Manuela Vos, española de origen neerlandés y en silla de ruedas tras un accidente mientras escalaba en 2021, volvió a sumar un nuevo doblete en la Copa del Mundo al imponerse con autoridad tanto en línea como en contrarreloj en la clase WH1 de deportistas con discapacidad física.

PUBLICIDAD

También se subió dos veces al podio el barcelonés Sergio Garrote, en su caso en la categoría MH2 de discapacitados físicos y también en línea y en contrarreloj.

El valenciano Ricardo Ten se quedó a solo dos centésimas de subir a lo más alto del podio en la clase C1. Completó una sobresaliente crono para acariciar la victoria ante al francés Tarou.

PUBLICIDAD

En la categoría C3, el aragonés Juan Alberto Jiménez finalizó tercero, a diecinueve segundos del ganador, y solo un puesto por delante de otro español, Eduardo Santas, que fue cuarto. EFE