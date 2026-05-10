Maíllo acusa a Moreno de presidir un partido "estructuralmente corrupto"

Almería, 10 may (EFE).- El candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha acusado este domingo al jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, de ser el líder de un partido "condenado en sentencia firme" y "estructuralmente corrupto", y ha puesto como ejemplo el caso Mascarillas de la Diputación de Almería.

Durante un acto público en Almería, ha asegurado que el adelanto electoral al 17 de mayo responde al intento de evitar que la campaña coincidiera, a finales de mes, con la citación judicial de altos cargos de dicha institución provincial investigados por presuntas mordidas en la compra de material sanitario y la adjudicación de obras menores.

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Maíllo ha insistido en su propuesta de crear una ley andaluza integral contra la corrupción que "identifique e iguale a corruptos y corruptores", que les prohíba la contratación de obra pública y que les obligue a devolver "hasta el último euro de su patrimonio".

Además, ha defendido que quienes delinquen no pueden asumir "ir a prisión unos años para luego disfrutar de lo robado", de forma que ha exigido que los condenados pierdan sus patrimonios "de chalés, de yates, de relojes de oro" tanto para ellos como para su descendencia, para que "además de cárcel, se queden a cero".

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Ha augurado que el PP perderá la mayoría absoluta y ha asegurado que en el primer debate electoral quedó claro que Moreno, "cuando no tiene toda esa protección mediática que le cubre y le cuida, se percibe como un rey desnudo".

Frente al modelo de la derecha, ha reivindicado a Por Andalucía como la "izquierda útil" con verdadera vocación de entrar en las instituciones, diferenciándose explícitamente de formaciones como Adelante Andalucía, a la que ha afeado que diga que "no gobiernan pase lo que pase".

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También ha criticado al PSOE por no haber asumido la "defensa blindada de servicios públicos" durante sus años de gobierno, abriendo "la veda de la privatización" a la que el PP ahora "le ha metido el turbo".

En clave nacional, ha puesto en valor los logros impulsados por su espacio político desde el Gobierno central, citando expresamente la subida de 500 euros del salario mínimo interprofesional, la reforma laboral y el reciente reconocimiento del Estado palestino.

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Por otro lado, ha arremetido contra PP y PSOE por haber votado a favor del Tratado de Mercosur, argumentando que beneficia a países como Alemania en detrimento de la agricultura andaluza. Asimismo, ha cargado contra Vox por callar "como lacayos ante los aranceles que ha puesto Trump a los productos agrarios" y por defender siempre a los poderosos.

En materia de inmigración, ha defendido con orgullo la regularización de los migrantes, sin los cuales "no funciona la economía", y ha acusado a los ayuntamientos del PP de paralizar los expedientes de regularización para hacerle "el trabajo sucio a Vox", tachando a Moreno de ser un "Vox con sonrisa".

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El acto ha contado con la participación de la líder de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, a quien Maíllo ha puesto como ejemplo de superación ciudadana y obrera tras perder su empresa en la crisis de 2009 y sufrir un desahucio por parte de un fondo buitre. EFE

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