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Los 'cinco' candidatos se enfrentan este lunes en Canal Sur al segundo debate en la semana de las elecciones

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La Radio Televisión de Andalucía (RTVA) organiza este lunes, 11 de mayo, el segundo debate electoral 'a cinco' de la campaña electoral para las elecciones autonómicas del 17 de mayo. Un debate que contará de nuevo con la participación de los candidatos de los partidos con representación parlamentaria, es decir, Juanma Moreno (PP-A); María Jesús Montero (PSOE-A); Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía).

Según ha indicado Canal Sur, el debate comenzará a las 21,45 horas y podrá seguirse en Canal Sur Radio y en CanalSur Más, además de por la televisión.

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Moderado por los periodistas Blanca Rodríguez y Fernando García, el debate comenzará con un 'minuto de plata' en la ronda inicial a cada uno de los participantes y, a continuación, se articulará en torno a tres bloques temáticos.

El primero de dichos bloques es el de 'Economía y empleo'; el segundo, 'Política social, sanidad, vivienda, igualdad, educación y dependencia', y el tercero, 'Gobernanza, financiación autonómica, Andalucía en España y en Europa, transparencia y buena gobernanza'.

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Cada candidato dispondrá de cinco minutos de palabra en cada uno de estos tres bloques y, para finalizar, una última ronda de un minuto como cierre del debate.

Previo a este espacio, Canal Sur llevará a cabo un programa especial que servirá de antesala y que estará presentado por Silvia Sanz junto a varios colaboradores.

Tras la finalización, a partir de las 23,15 horas, comenzará una mesa de análisis conducida también por Silvia Sanz en la que participarán Teodoro León Gross, Juan Carlos Blanco, Susana Valdés, Inmaculada Jiménez y Javier Caraballo, que realizarán "una evaluación detallada de todo lo acontecido durante el debate electoral".

HUELGA DE LOS TRABAJADORES DE RTVA

El debate electoral estará marcado por la huelga convocada por los trabajadores de RTVA que van a realizar paros parciales los días 11, 12 y 14 de mayo. Según RTVA, estas movilizaciones podrían afectar, entre otros espacios electorales, a la celebración del debate de este lunes.En concreto, la huelga consistirá en paros parciales de cuatro horas durante esas tres jornadas de campaña electoral.

En este contexto, Radio Televisión de Andalucía (RTVA) ha informado en una nota de que UGT-RTVA se ha desvinculado de la convocatoria al considerar que parte de las reivindicaciones planteadas por el comité de huelga generan dudas sobre su encaje dentro del marco legal.

La dirección de Canal Sur ha mantenido tres reuniones con el comité de huelga durante esta semana para estudiar las propuestas y, según ha indicado, ha presentado por escrito distintas alternativas. Estas propuestas han sido rechazadas por el comité de huelga "pese a que la dirección aceptaba trabajar en una buena parte de sus reivindicaciones".

El principal punto de debate es la intención del comité de huelga de obligar a la empresa a que reserve 57 plazas como "mínimo" del futuro Concurso Oposición para que accedan a Canal Sur trabajadores que actualmente tienen un contrato temporal plenamente conforme a la legalidad vigente, mediante concurso libre sin examen, fuera del procedimiento ordinario previsto en el convenio colectivo (no pasando por las fases de traslado ni promoción interna).

La dirección de la empresa se había comprometido por escrito a analizar con la Junta de Andalucía su viabilidad jurídica, defiende que para reservar puestos para esos trabajadores temporales hay que garantizar la seguridad jurídica y rechaza reservar plazas al margen de lo que dice el propio Convenio Colectivo de la RTVA.

En este contexto, la sección sindical de UGT en RTVA ha dirigido, con fecha 8 de mayo, un escrito a la empresa y al Comité de Huelga en el que comunica la retirada de su apoyo a la convocatoria, al considerar que algunas de las reivindicaciones planteadas suscitan "dudas" en cuanto a su encaje en el marco legal vigente.

Entre las principales reivindicaciones, el comité de huelga solicita la puesta en marcha de un plan de empleo que garantice la prestación del servicio público, la cobertura del 120% de las vacantes generadas desde 2020 y el refuerzo de los centros territoriales. También reclama la negociación del acceso a la jubilación parcial, una planificación de los recursos humanos, la creación de una mesa paritaria para la producción propia, la internalización de determinados servicios, la recuperación de derechos laborales y sociales, así como el impulso de la negociación colectiva.

TAMBIÉN EN RTVE

Como una de las novedades, el debate electoral también se emitirá por la Radio Televisión Española (RTVE). En concreto, se emitirá en directo en La 1 en desconexión para Andalucía tras finalizar el Telediario 2 y para toda España a través del Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play, con una duración prevista hasta las 23,30 horas.

Asimismo, tras la emisión del debate, el canal 24 horas y RTVE Play emitirá un especial informativo conducido por los periodistas Xabier Fortes y Laura Clavero, presentadores del primer debate electoral, y que estarán acompañados por los analistas Alberto García Reyes, Daniel Cela, Elsa García de Blas, Juanma Lamet y Paco Camas.

El debate de Canal Sur se celebra una semana después del primer debate electoral 'a cinco' que fue organizado y emitido por RTVE en Andalucía. El espacio consiguió un 15,2% de cuota de pantalla en la emisión simultánea en La 1 y el Canal 24 horas, liderando su franja de emisión en Andalucía.

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EuropaPress

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