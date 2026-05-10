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El Rayo mide su euforia europea a la crisis del Girona

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Madrid/Girona, 10 may (EFE).- El Rayo Vallecano, eufórico tras clasificarse para la final de la Liga Conferencia, recibe al Girona, que, tras encadenar tres derrotas consecutivas, está obligado a dar un paso adelante porque solo tiene un punto de margen sobre las posiciones de descenso.

El equipo madrileño vive su mejor momento de la temporada justo en el tramo final de curso. Esta semana logró el pase a la final de la Liga Conferencia tras ganar en Francia al Estrasburgo y tiene la posibilidad, en su estadio, de certificar la permanencia si gana al Girona.

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Además, la igualdad que existe en la clasificación le hace ambicionar al Rayo otro premio añadido, ya que hasta el séptimo de la tabla, con el que durante la semana le han separado solo dos puntos, logrará billete europeo para la próxima temporada, algo que ellos conseguirán también si ganan la Liga Conferencia.

Iñigo Pérez, técnico del Rayo, tiene dos bajas importantes para este partido. Una de la Isi Palazón, que cumplirá el segundo de los siete partidos de castigo que tiene tras ver la roja frente a la Real Sociedad, y la otra la del extremo marroquí Ilias Akhomach, al que es probable que vuelva a sustituir el uruguayo Luis Alfonso 'Pacha' Espino.

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En defensa, y debido a la acumulación de partidos, también podría haber alguna rotación con la entrada del lateral derecho albano Iván Balliu o el central senegalés Nobel Mendy.

Enfrente está el Girona, que tenía ocho puntos de renta sobre la zona roja tras vencer al Villarreal y parecía que podía olvidarse del descenso y lanzarse a la pelea por Europa, pero solo ha cosechado un punto de los últimos doce y ha vuelto a caer de lleno en la pelea por la permanencia en Primera por su irregularidad.

Es el único equipo de la competición que no ha puntuado en las últimas tres jornadas, en el momento decisivo, lo que ha provocado que se hayan encendido las alarmas en Montilivi.

El equipo debe reaccionar de manera inmediata para que la situación no pase de delicada a crítica y no alimentar los fantasmas del descenso. El Girona bajó en la temporada 2018-2019, con Eusebio Sacritán y con un único triunfo en las últimas diez jornadas, y el curso pasado se salvó por un solo punto.

El regreso de Àlex Moreno tras cumplir sanción debería ser la gran novedad en el once rojiblanco, en detrimento de Alejandro Francés. También tienen opciones de volver a la titularidad Thomas Lemar, Iván Martín o Cristhian Stuani para paliar la falta de gol.

El técnico vallecano pierde al extremo Bryan Gil por sanción, pero recupera a Abel Ruiz. Siguen de baja los lesionados Donny van de Beek, ya en el tramo final de su recuperación, Juan Carlos Martín, Portu, Marc-André ter Stegen y Vladyslav Vanat.

- Alineaciones probables:

Rayo Vallecano: Batalla; Balliu, Mendy, Lejeune, Chavarría; Gumbau, Valentín; Camello, De Frutos, 'Pacha' Espino; Alemao.

Girona: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Witsel, Fran Beltrán; Tsygankov, Ounahi, Joel Roca; Echeverri.

Árbitro: Guillermo Cuadra (Comité balear).

Estadio: Vallecas.

Hora: 21:00. EFE

asm/vmc/drl/og

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