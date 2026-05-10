El activista Abukeshek, recién deportado por Israel: "Hay que seguir movilizándonos"

Jerusalén, 10 may (EFE).- El activista hispanopalestino Saif Abukeshek, miembro de la Flotilla Global Sumud, llamó este domingo a continuar la movilización por los palestinos después de permanecer privado de libertad durante seis días en Israel y justo antes de volar desde Grecia de regreso a España.

"Estoy seguro de que el trato que he tenido que soportar no es comparable con el sufrimiento por el que pasan los prisioneros palestinos, incluidos niños y mujeres. Hemos escuchado los testimonios sobre sus torturas y violaciones de derechos diarias. Hay que seguir movilizándonos, no podemos olvidar a los prisioneros palestinos", dijo Abukeshek desde Atenas, en un vídeo publicado por la Flotilla Global Sumud en X.

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El activista hizo esas declaraciones desde la capital griega antes de que el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, confirmara que ya había embarcado en un vuelo rumbo a España, por lo que se espera que aterrice en Barcelona en las últimas horas.

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EFE

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