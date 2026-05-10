Mourinho dice que no tiene contacto con Real Madrid pero abre la puerta tras fin de Liga

Lisboa, 10 may (EFE).- José Mourinho, entrenador del Benfica, aseguró este domingo que no ha tenido ningún contacto con el Real Madrid y que no lo tendrá hasta el último partido de la Liga de Portugal, que se jugará la próxima semana, en medio de las especulaciones y rumores sobre su posible regreso al club español.

"No he tenido ningún contacto con el Real Madrid, no lo he tenido y, hasta el último partido de la liga contra el Estoril, tampoco lo tendré. Después, hay un plazo de una semana en el que tendré libertad para hablar con quien considere oportuno", dijo Mourinho.

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Así lo indicó el entrenador portugués respondiendo a las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa previa al encuentro del equipo lisboeta correspondiente a esta jornada de la competición lusa, que será mañana contra el Braga. EFE