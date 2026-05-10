Izan Guevara logra su primera victoria de la temporada

Redacción deportes, 10 may (EFE).- El español Izan Guevara (Boscoscuro) ha logrado su primera victoria de la temporada al vencer el Gran Premio de Francia de Moto2 en el circuito 'Bugatti' de Le Mans, por delante de los también españoles Manuel González (Kalex) e Iván Ortolá (Kalex). EFE
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