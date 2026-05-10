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Albares reitera que el arresto de Saif Abukeshek fue una "detención ilegal" de Israel en aguas internacionales

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, ha reiterado que el arresto del activista español de origen palestino Saif Abukeshek se produjo en "aguas internacionales" y ha insistido en que se trató de una "detención ilegal".

"Ahora Saif Abukeshek está libre y él podrá dar cuenta de todo lo que hay. En cualquier caso, lo he dejado claro desde el primer momento: detención ilegal en aguas internacionales donde ninguna gente israelí tiene ninguna jurisdicción", ha asegurado este domingo Albares en declaraciones a los medios de comunicación en la sede del Ministerio.

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Albares ha confirmado que Saif Abukeshek "vuela ya libre hacia España", detenido desde que Israel abordara la semana pasada la Global Sumud Flotilla con ayuda humanitaria destino a la Franja de Gaza en la que participaba.

El ministro ha explicado que el Gobierno ha realizado gestiones diplomáticas "a todos los niveles", incluyendo contactos con Israel, Brasil y la Unión Europea, y ha evitado pronunciarse sobre el estado de salud o las condiciones de detención del ciudadano español, apelando a su derecho a la intimidad, aunque ha señalado que, según las primeras informaciones, se encuentra "bien dentro de las circunstancias".

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"A priori se le encontraba dentro de las terribles circunstancias en las que ha tenido que vivir estos días, se le encontraba bien, insisto, dentro de las circunstancias, pero tendrá que ser un reconocimiento médico y él mismo el que dé cuenta de su situación", ha detallado.

Según la Flotilla, Abukeshek y el activista brasileño Thiago Ávila, que también ha sido liberado, han sufrido "abusos y torturas" en Israel durante sus días de detención y se pusieron en huelga de hambre y, en el caso del español, también de sed.

Asimismo, Albares ha agradecido la labor del personal diplomático español tanto en Tel Aviv como en Atenas, así como de la Dirección General de Asuntos Consulares, subrayando que todos ellos han estado "plenamente movilizados" para lograr la liberación del ciudadano español "lo antes posible".

El ministro también ha señalado que el cónsul en Tel Aviv solicitó verle diariamente y pudo mantener encuentros con él "la mayor parte de los días", dentro de las limitaciones impuestas durante su detención.

Abukesek ha sido deportado por las autoridades israelíes en un vuelo con escala en Atenas y, tras su paso por Madrid, proseguirá su viaje hasta el Aeropuerto de Barcelona, donde tiene prevista su llegada a las 16.30 horas.

"HASTA QUE PALESTINA SEA LIBRE"

A su llegada a Atenas, la capital de Grecia, el activista ha hecho un llamamiento a continuar las movilizaciones "hasta que Palestina sea libre". "Este es solo un paso en el camino. Nuestros compañeros siguen navegando", ha señalado en un vídeo difundido por la Global Sumud Flotilla en redes sociales.

Abukeshek ha lamentado haber dejado atrás a "miles de prisioneros palestinos", entre ellos niños, y ha subrayado que los testimonios sobre torturas y violaciones diarias obligan a mantener la movilización. "Estoy seguro de que el trato al que me enfrento no se compara con el sufrimiento que ellos están padeciendo. No podemos olvidar a los prisioneros palestinos", ha recalcado.

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EuropaPress

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