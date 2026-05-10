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25-23: Sufridísima victoria del Recoletas ante un Puente Genil que plantó cara

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Inés Morencia

Valladolid, 10 may (EFE).- El Recoletas Atlético Valladolid logró una sufridísima victoria, ante un Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil que plantó cara, y al que dieron más vida sus dos porteros, pero que terminó sucumbiendo a la presión de la pista.

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Los vallisoletanos salieron con mucha seriedad a la pista de Huerta del Rey, imponiendo el ritmo de juego desde el primer minuto y con una buena organización defensiva, que les permitió establecer un parcial de 4-0.

Siete minutos sin que los cordobeses anotaran un solo gol, lo que obligó a Toni Malla a solicitar un tiempo muerto para cambiar el rumbo del partido, lo que logró de manera inmediata, subiendo sus tres primeros tantos al marcador.

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Al cuadro azulón se le olvidó cómo aprovechar los contraataques, y el choque se convirtió en un sinsentido, sin criterio en la pista, y con los goles cayendo con cuentagotas, a pesar de que ninguna de las dos defensas se estaban empleando a fondo.

No había ideas en el plano ofensivo y, con la salida de Elcio Carvalho para defender la meta visitante, a los locales les costó aún más anotar. El cansancio y las bajas seguían pasando factura a los de David Pisonero, que tuvo que pedir un receso con el 8-8.

Los de Puente Genil se encontraban demasiado cómodos en la cancha, pero apareció César Pérez para, con varias efectivas intervenciones, dar la opción a su equipo a que retomara la ventaja en el electrónico, antes del descanso (12-10).

Tras el paso por vestuarios, se repitió el mismo guion que en la primera mitad, con un Recoletas más intenso en defensa lo que, junto a las paradas de César Pérez, amplió la renta a cuatro goles para los locales (21-17).

Pero el cuadro andaluz también subió el nivel defensivo y supo sacar rédito de su juego de continuidad, con Dorado como protagonista, para dejar a la mínima la ventaja de los gladiadores azules (21-20).

Pisonero tuvo que pedir un receso para tratar de insuflar energía a los suyos, porque se les estaba haciendo demasiado largo el duelo. Cada jugada era un cara o cruz, y cada error se pagaba caro. Y en ese caos, el Recoletas recibió el impulso de su afición para amarrar la victoria (25-23)

Ficha técnica:

25- Recoletas Atlético Valladolid (12+13): César Pérez (Bar, ps), Oliveira (6,1p), Karapalevski (-), Gedo (3,2p), Tao (5,2p), Álex Díaz (3), Jozinovic (3), Lucas Ribeiro (-), Guilherme Carvalho (-), Pons (1), Herrero (3), Fodorean (-), Miguel Camino (1),

23- Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil (10+13): De Hita (Elcio Carvalho, ps), Dani Ramos (3), Bernabéu (-), Vieira (-), Sousa (-), Dorado (8,3p), Estepa (1p), Gonzalo Ribeiro (4), Mosquera (1), Claudio Ramos (3), Benhalima (-), Daniel Serrano (3), Cuenca (-).

Parciales cada cinco minutos: 3-0, 4-3, 5-3, 7-5, 8-7, 12-10 -descanso-; 15-12, 19-15, 21-19, 22-20, 23-22, 25-23 -final-.

Árbitros: Javier Álvarez Mata (Federación vasca) y Yon Bustamante López (Federación navarra). Excluyeron dos minutos a Gedo (m.30), Ribeiro (m.40), del Recoletas Atlético Valladolid y a Benhalima (m.24), Dani Ramos (m.37), del Puente Genil.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigesimosexta jornada de la Liga Nexus Energía Asobal, disputado en el polideportivo Huerta del Rey de Valladolid ante 1.528 espectadores. EFE

mim/pcr/og

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EFE

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